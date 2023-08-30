放寬80歲以上可申請外籍看護？勞動部：蒐集各界意見

國民黨總統參選人侯友宜昨提出「廢除80歲以上巴氏量表，長者可直接申請看護移工」等四大長照政見。衛福部長薛瑞元表示，衛福部著重於失能族群，而申請外籍看護工屬移工政策，如果勞動部放寬到80歲以上民眾皆可申請，衛福部也不反對;勞動部則說，長照政策及看護移工政策相互關聯，不會是單一部會的事，將持續蒐集意見，並與衛福部商討。

勞動部表示，因應國內人口老化及失能者家庭反映照顧需求，勞動部持續檢討相關措施，包括下修重新聘僱家庭看護移工免經醫療團隊評估年齡及延長病症暨失能診斷證明書效期等作法。後續將協同衛福部長照政策規劃及我國失能者家庭照顧需求，減輕家庭照顧負擔，持續優化聘僱家庭看護工診斷證明書評估程序，並積極檢討擴大免經醫院評估的適用範圍，以讓有需要照顧的人，都能獲得更好的照顧。

勞動部表示，現行家庭看護移工引進政策，勞動部均會商衛福部意見，經跨部會及學者專家組成政策諮詢小組討論通過後制定。現行聘僱家庭看護移工，已考量被看護者病症、年齡及失能程度彈性規定，屬身心障礙重度以上特定病症12項目之一者免經評估，其餘不同年齡依輕中重度失能情形經評估後申請聘僱，如取得失智症者或80歲以上長者只需經病症暨失能診斷證明書(即俗稱巴氏量表)評估屬中度失能即得申請。

勞動部指，衛福部在今年6月14日召開會議，認為現行巴氏量表具高度信、效度，且為國際通用失能認定量表，因此維持現行經醫療團隊專業評估開立作法，發展署也於6月29日召開簡化家庭看護工申請機制會議，針對75歲以上聘僱家庭看護移工，期滿重新申請續聘者得免經醫院評估逕行申請；簡化各地長照管理中心推介本國照顧服務員次數，由現行14天內6次改為1次；放寬申請外籍看護工「病症暨失能診斷證明書」效期為1年。

勞動部官員說，長照政策跟看護移工政策有相互關聯，不管哪一個年齡的失能者，只要符合失能、照顧需求，就可以申請看護移工，至於申請條件該怎樣調整，是否開放只要80歲以上就能申請看護移工，將持續搜集社會各界意見，並且與衛福部共同協議商討，政策貼合民眾的照顧需要，不會是單一部會的事。

勞動部強調，針對達一定年齡的被照顧者申請家庭看護移工得否免除巴氏量表評估，或採其他簡便可行的認定方式，勞動部會廣蒐各界意見、凝聚共識。