中元節批發豬價再逾百元 農業部：預計下周回穩

今天中元節，肉品市場休市，由於中元節祭祀拜拜需求量大增，毛豬批發價在8月29日創下每公斤平均批發價102元高價，農業部表示，今明兩天，全台肉品市場休市，加上中元節慶效應，因此消費暢旺熱絡，估計，下周恢復肉品交易，豬價可望回到每公斤平均批發價85至95元的綠燈區。

除了中元節以外，下個月中秋烤肉也正在備貨，中央畜產會8月初也進行豬肉「中秋節專案」釋出國產豬肉；另有釋出進口豬肉專案，因應中秋節所需。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，豬價高漲主要幾個效應，颱風來大家加緊備貨，加上今天、明天全台肉品市場休市，緊接著台南以下9個市場(全台共20個肉品市場)，會持續休市到9月3日一共5天，消費者有預期心理，即使昨日單日供應2萬7000頭毛豬，買氣仍旺，大家拼命買，所以拍賣價格增加了，不僅只是毛豬，所有農產品都是這樣的。

李宜謙說，過了過了中元節，價格下周就會馬上回穩到綠燈區。

增加休市日，是否也是為了接下來的中秋節多儲備豬源，李宜謙說，為了中秋節，畜產會凍存1500公噸以上的豬肉，因應中秋節所需也會陸續釋出，因為過節需求量比較高；國產毛豬產量跟去年相比減少10%，但整體供應量是足夠的，國內生產不足的部分，靠進口豬肉拉上來，也因此有之前的補助每公斤6元進口豬肉的方案，目前為止，整體進口豬肉量將近8萬公噸，與去年差不多。

李宜謙表示，國產豬肉目前產量拉不上來，主要是因為有一、兩千場豬場正在改建中，而肉品市場的改建，還沒有改建完成；但陸續改完復養後，預計年底國產不足的量就可以補上。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，冷鏈的部分還沒有改建完，但去年養豬百億基金珍的改建豬場的有744場，大多經費都用在冷鏈部分，真正用在豬舍硬體設備改建的很少。