醬油逾期存放！全台醬油稽查出爐 業者遭罰6萬元

衛福部食藥署今公布「112年度醬油製造業稽查專案」稽查結果，針對國內醬油製造業者進行稽查及抽驗，當中抽驗200件醬油產品標示，3件不符規定，違規樣態為「未依內容物含量多寡由高至低依序標示」或「標示釀造」等字樣，惟檢出總氮量不符等；另查獲1家業者「貯存逾期食品」，已由地方政府衛生局依法裁處。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，今年5月1日至7月31日共查核國內77家醬油製造業者，經查食品良好衛生規範（GHP）準則部分主要缺失，為食品添加物未落實專人、專櫃、專冊管理、原物料及成品未離地放置等項目，經地方政府衛生局要求限期改正，均已複查合格。另，抽驗117件醬油，依產品類型檢驗防腐劑或3-單氯丙二醇等項目及6件黃豆或黑豆檢驗磷化氫，結果均符合規定。

陳姿伶表示，抽查200件醬油產品標示，3件不符規定，分別為台中市味榮食品工業股份有限公司有機香菇素蠔油，未依內容物含量多寡由高至低依序標示，依食安法裁處3萬元罰緩；雲林縣明和醬園壺底油標示為100%純釀造，但檢出總氮量不符標示規定，依法裁處4萬元罰緩；屏東縣萬津醬園標示符合國家 CNS423甲等醬油標準總氮 1.4g/100ml，惟檢出總氮量不足，僅有1.23g/100ml，依法裁處4萬元罰鍰。

陳姿伶說，另查獲1家業者貯存逾期食品，為台南市大山醬園貯存3件逾期食品，包括辣椒精、黑胡椒、壺底油，稽查人員於現場查看，辣椒精、黑胡椒擺放於角落，看起來許久未使用，而壺底油則是客戶訂製，但後續未全數售出，剩餘少量產品擺放到逾期，也未販售，已由地方政府衛生局依法裁處6萬元罰緩。