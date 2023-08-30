快訊

懶人包／9月13日蘋果發表會！iPhone 15等4新品預測詳細看 還有1神祕改款？

《木曜4》幕後團隊集體離職 前員工揭導火線「6月美國行不知發生何事」

民眾黨幕僚入郭台銘團隊背後 「不滿黃珊珊」風暴正上演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醬油逾期存放！全台醬油稽查出爐 業者遭罰6萬元

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台南市大山醬園貯存3件逾期食品，包括辣椒精、黑胡椒、壺底油，已由地方政府衛生局依法裁處6萬元罰緩。圖／食藥署提供
台南市大山醬園貯存3件逾期食品，包括辣椒精、黑胡椒、壺底油，已由地方政府衛生局依法裁處6萬元罰緩。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布「112年度醬油製造業稽查專案」稽查結果，針對國內醬油製造業者進行稽查及抽驗，當中抽驗200件醬油產品標示，3件不符規定，違規樣態為「未依內容物含量多寡由高至低依序標示」或「標示釀造」等字樣，惟檢出總氮量不符等；另查獲1家業者「貯存逾期食品」，已由地方政府衛生局依法裁處。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，今年5月1日至7月31日共查核國內77家醬油製造業者，經查食品良好衛生規範（GHP）準則部分主要缺失，為食品添加物未落實專人、專櫃、專冊管理、原物料及成品未離地放置等項目，經地方政府衛生局要求限期改正，均已複查合格。另，抽驗117件醬油，依產品類型檢驗防腐劑或3-單氯丙二醇等項目及6件黃豆或黑豆檢驗磷化氫，結果均符合規定。

陳姿伶表示，抽查200件醬油產品標示，3件不符規定，分別為台中市味榮食品工業股份有限公司有機香菇素蠔油，未依內容物含量多寡由高至低依序標示，依食安法裁處3萬元罰緩；雲林縣明和醬園壺底油標示為100%純釀造，但檢出總氮量不符標示規定，依法裁處4萬元罰緩；屏東縣萬津醬園標示符合國家 CNS423甲等醬油標準總氮 1.4g/100ml，惟檢出總氮量不足，僅有1.23g/100ml，依法裁處4萬元罰鍰。

陳姿伶說，另查獲1家業者貯存逾期食品，為台南市大山醬園貯存3件逾期食品，包括辣椒精、黑胡椒、壺底油，稽查人員於現場查看，辣椒精、黑胡椒擺放於角落，看起來許久未使用，而壺底油則是客戶訂製，但後續未全數售出，剩餘少量產品擺放到逾期，也未販售，已由地方政府衛生局依法裁處6萬元罰緩。

食藥署呼籲，食品業者應遵守食品安全衛生管理法相關規定並落實自主管理，以確保食品衛生安全。如查獲醬油產品標示違反食安法第22條或第28條相關規定者，依同法第47條及第45條分別可處新臺幣3萬元以上300萬元以下或4萬元以上400萬元以下罰鍰。

食藥署今舉辦例行記者會，左起為食藥署北區管理中心主任劉芳銘、副署長陳惠芳、中區管理中心主任陳姿伶、食品組副組長鄭維智。記者許政榆／攝影
食藥署今舉辦例行記者會，左起為食藥署北區管理中心主任劉芳銘、副署長陳惠芳、中區管理中心主任陳姿伶、食品組副組長鄭維智。記者許政榆／攝影
台中市味榮食品工業股份有限公司有機香菇素蠔油，未依內容物含量多寡由高至低依序標示，依食安法裁處3萬元罰緩。圖／食藥署提供
台中市味榮食品工業股份有限公司有機香菇素蠔油，未依內容物含量多寡由高至低依序標示，依食安法裁處3萬元罰緩。圖／食藥署提供
雲林縣明和醬園壺底油標示為100%純釀造，但檢出總氮量不符標示規定，依法裁處4萬元罰緩。圖／食藥署提供
雲林縣明和醬園壺底油標示為100%純釀造，但檢出總氮量不符標示規定，依法裁處4萬元罰緩。圖／食藥署提供

衛生局 食藥署

延伸閱讀

女大生板橋等公車遭冷氣砸頭身亡 獲犯罪被害補償180萬

中古車買賣 將訂契約審閱期

法官駁回鴻海動議 外媒：Lordstown破產大戰愈演愈烈

被害家屬不願被二度傷害拒國民參審 士院裁准

相關新聞

高端獲WHO技轉許可 高端：不認為是團結試驗通過前兆

世界衛生組織、藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool，MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP...

連腳踏墊都拿！客人退房捲走18樣備品 民宿老闆傻眼：有這麼缺嗎？

住宿的客人若拿走房間內非一次性用品是要賠償的。日前有一名民宿老闆發文抱怨，表示遇到一組客人在退房時帶走房間內的18件物品，引發網友熱議，直呼「誇張」。

掏耳朵掏到嫑嫑的 他流湯發臭30年自此變成「臭耳聾」

高雄阮綜合醫院耳鼻喉科醫師林宏儒近期門診接連兩位中年男士，湊巧都是單側耳長期流出黏液且散發惡臭，不但聽力下降，還有耳鳴及...

放寬80歲以上可申請外籍看護？勞動部：蒐集各界意見

國民黨總統參選人侯友宜昨提出「廢除80歲以上巴氏量表，長者可直接申請看護移工」等四大長照政見。衛福部長薛瑞元表示，衛福部...

中元節批發豬價再逾百元 農業部：預計下周回穩

今天中元節，肉品市場休市，由於中元節祭祀拜拜需求量大增，毛豬批發價在8月29日創下每公斤平均批發價102元高價，農業部表...

醬油逾期存放！全台醬油稽查出爐 業者遭罰6萬元

衛福部食藥署今公布「112年度醬油製造業稽查專案」稽查結果，針對國內醬油製造業者進行稽查及抽驗，當中抽驗200件醬油產品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦