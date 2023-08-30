忙碌讓你「戇神」嗎？《怣人不在》新生代藝術家帶你放慢腳步 從「失神」看見城市藝術

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文／李羿嫺

閩南語「戇神」形容人的一種失神狀態，現代人日復一日忙碌的生活，偶爾會陷入「戇神」發呆、身心游離的時刻。府中15展覽《怣人不在》藉由吳佳容、邱怜禎、黃于洋、殷湘婷等4位藝術家以獨白方式訴說「在又不在」的心靈感受，透過展覽、藝術家的眼睛，帶領民眾放慢腳步，觀察時代變化，走進生活裡的失神狀態。

《怣人不在》中的「怣人」其實是指心神遊走的人，「你可以說他是放空，或者是靈感乍現的時刻，又或者是獨處、遇見藝術的任何方式」。

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〈靜物〉將實物從紙張變回立體 吳佳容：藝術應存於實體空間

《怣人不在》作品包含靜態與動態藝術，像是吳佳容創作的〈靜物〉就使用許多重複的實體物件影像，例如各種水果、盆栽等，透過拍攝、影印、遮繪、模型到再次被拍攝，一張張重新組合，讓實物變成紙張後又重新回到立體，「我本來還滿著迷這種影像在不同載體上面交換，或是一點點把它錯亂的趣味」。

吳佳容認為藝術作品應存在於實體空間，但藝術傳遞給觀眾的東西可以非常輕鬆，大家不用擔心看不懂，也不用想著去大型美術館只是拍照，「我覺得藝術家有責任把作品好好展現給觀眾，讓藝術更貼近民眾」，即便走到展間可能無法感受到任何東西，仍希望不要帶給觀眾壓力。





▲《怣人不在》展覽者吳佳容。

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▲《怣人不在》吳佳容作品〈靜物〉。

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回推一年將日曆慢慢著色！邱怜禎〈Re-Creation〉從日常間隙尋覓靈感

邱怜禎在法國當交換學生時製作著色日曆〈Re-Creation〉，從2022年10月往回推12個月進行著色的動作，宛如印表機似不斷往前推進，「其實它是一個記載未來的事情，它不是要讓你去回憶過去的事情，著色的過程它就很像是畫家在做顏色的編排」。

邱怜禎說明在著色過程不可能時時刻刻都很專注，有某些時刻會突然放空，就像展覽主題所強調，「用日常間隙所得到的靈感，去呼應我們現實生活中的一些舉動，或是我們生活的狀態」。

▲《怣人不在》展覽者邱怜禎。

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▲《怣人不在》邱怜禎作品〈Re-Creation〉。

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〈必須〉集結疫情下活動 黃于洋：無論身份都能與藝術有所連結

台灣疫情最嚴峻之時，人們為了維持生活仍需出門採買食物、上班上課，其餘的時間都待在家中不敢出門，黃于洋以此為發想製作〈必須〉，邀請創作者進行「必須」與「非必需」之間的活動，將大家錄製好的素材放進手機裡，在台灣進行漫無目的的旅行，「雖然還是身處城市，但是我找到一個安身的所在，讓自己覺得舒服的地方，這件作品想說的就是疫情壓迫現實」。

黃于洋認為在人手一機的時代，影像媒材對於現代人來說很熟悉，民眾看展時若是願意稍作停留去理解內容，對於創作者或大眾來說都是蠻好的事情，「你可能為了放鬆、獲得喘息、汲取知識，或者是看藝術家進行創作，無論你是不是藝術家、無論你有沒有創作，無論你的身份是什麼，都可以跟藝術有所連結、接觸，也可以不認同作品，這就是藝術自由的地方」。

▲《怣人不在》展覽者黃于洋。

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▲《怣人不在》黃于洋作品〈必須〉。

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認神明為乾媽但看不見存在 殷湘婷透過摺花感受失神氛圍

〈乾媽的家〉則是殷湘婷的作品，她描述從小因緣際會認王母娘娘為乾媽，雖然乾媽這個詞聽起來很親密，但她卻認為是看不見的存在，於是決定透過摺花傳達對乾媽的思念及想說的話，想像乾媽形象及所在空間。展區內一片花海都是由殷湘婷親手摺捏、黏貼和組裝，她表示在摺花過程中會不自覺走神，甚至聞到花香、燒香的味道，正好與展覽主題失神不謀而合。

▲《怣人不在》展覽者殷湘婷。

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▲《怣人不在》殷湘婷作品〈乾媽的家〉。

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藝術在人身上作用！《怣人不在》透過藝術尋找城市、世界縮影

提到城市與藝術的關聯，殷湘婷覺得，最有趣的地方就是觀眾在看作品時也會結合自己的生活經驗，讓藝術在生活中實踐，「藝術家要更努力讓民眾瞭解藝術，才有辦法在城市裡發酵，符合城市、民眾與藝術之間的需求」。

「藝術作品事實上不一定只能存放於場館內。」殷湘婷說，民眾透過藝術節、戶外公共藝術步行踩點，除了可以看展覽及作品，還能在城市裡隨意游蕩、游走。對此，吳佳容表示，城市是大家共同空間，藝術作品在其中扮演的角色就具備影響力，可以帶給城市居民意外的收穫，重新認識自己的生活。

黃于洋則認為，美術館也好、限時展覽也好，「人在進來這個空間的時候，獲得片刻休息、獲得一些資訊，再回頭想想跟自己有關的事情，我覺得藝術就是在人的身上作用」。

《怣人不在》展覽不需要刻意營造、花很多時間理解，「反而是可以跟我們一起從生活間隙找靈感，並轉換成作品的形式」，邱怜禎有感而發分享，現在藝術形式很豐富，生活在城市必定會與城市產生連結，藝術也潛藏在生活之中，「藝術可以說是城市的縮影，放大來看也可以說是整個世界的縮影」，透過展覽形式讓大眾了解他們在做什麼、關心什麼、發生什麼事，「藝術家在做這個時代改變的事情，我們要去觀察這個時代，然後展現它」。

▲府中15《怣人不在》展覽作者吳佳容、邱怜禎、黃于洋、殷湘婷。

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