大人來玩也能獲得「返老還童」神藥！《做圓》展覽從生活汲取藝術創作靈感

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文／姜雅馨

如果現在給你一張紙與一枝筆，你會如何描繪心中的圓呢？新北市美術館園區「做圓 Making Circle」，由黃偉倫擔任計畫主持人、呂武隆作為共同主持人，自今年4月15日開園起展開連續110天展覽活動，透過8間藝術工作室、17組藝術家帶來40場工作坊，帶領民眾從日常生活中覓得藝術靈感，和藝術家一同在展間開心創作。

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「做圓」結合「全民美術館」理念辦展！藝術家邀請民眾畫出自己的圓

黃偉倫透露因新美館定位為「全民美術館」，為了將展覽主題容納各行各業、各年齡層，不分男女老少都能受到感染一同創作，因此他邀請不同背景的藝術家就「做圓」主題進行發想，用自己的方式呈現內心的圓。他認為每個人生下來都有筆，小時候在數學課都需要使用圓規畫圓，一開始便要思考圓心下在哪裡、半徑和圓要長成什麼樣子、圓會包容到哪幾個點等，如同這次邀請藝術家們在同個場域就圓這個主題，根據自己的興趣、對新北市的觀察進行創作，「不管是街坊的長椅、桌子或陳列展架，同時具備了可以坐、可以讓民眾發揮創意應用，其實這就是創造的第一步」。

呂武隆則說「做圓」定為題目很有趣，藝術家和設計師對於圓的形體很明確也很模糊，加上每個人在生活中都能輕易接觸到圓，所以很好延伸也很容易想像。

▲新美館《做圓》展覽、藝術家Karina作品〈ADA〉。

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《做圓》提供多種圓的變化形式讓參展者自由探索，例如〈隕石〉展出的傢俱類似球體大拼圖，在堆疊中創造出圓形的立體型態，不僅提供民眾休憩空間，也引導大家走進展間產生互動；用米袋創造出的球體空間，則是讓每個人進到其中感受不同之處；將圓的書籍進行陳列，讓不同背景的創作者激盪出不一樣表現的火花，遊客除了參與藝術創造的過程、理解作品的來龍去脈，透過工作坊還能設計自己的作品、畫出自己的圓，最後放在全民做圓展中，透過累積、不斷增加的過程，讓更多人願意來到展間參與互動。

檳榔也能變成創作元素？創作者跳脫舊有思維實驗、探討文化背景差異

細談展覽作品，黃偉倫在〈quality：圓的特徵與象徵〉特別邀請服裝和織品設計背景的藤孟哲、服裝、平面、拼貼及影像專業的陳楷恩、服裝設計出身並以食物作為創作元素的郭于寧，三人以新北市檳榔攤、檳榔元素進行創作，呂武隆對此分享，「現代的創作者已經不太會侷限於原本的專業，還會依照興趣、探索主題合作，產生不同的創作途徑，我覺得這也很適合美術館的實驗精神」。

雖然檳榔在部分文化或既定印象裡是低俗或不好的象徵，但在南亞一些國家卻可能是很崇高的食物，甚至被拿來作為供品賞賜，「同一種食材卻有不同文化背景意義，對創作者來說是很著迷的」，透過探討食物入口方式是否會改變大家原來的想像，也是創作者對檳榔題材所進行的延伸題材之一。

從食物連結藝術觸動人心！飲食文化也能挖掘藝術之美

《做圓》展覽中另將飲食與藝術做連結，黃偉倫說，他們想告訴每位參展民眾「創作是很簡單的」，就像潤餅師傅製作餅皮時，也會想像在饕客嘴巴中的變化，這其實也是創作，「不管食衣住行、生活或你看到的東西，只要你用心思考，放到創作過程中，你做出來的東西就可以說是你的作品」，呂武隆則表示，身為台灣人，食物最能夠被大家理解、觸動人心，〈Project OUKE〉便是由4位創作者將食材的顏色、形狀、大小、質感跳脫食物框架重新創作，邀請民眾從日常生活中發現實驗的可能。

玩球卻意外獲得「返老還童神藥」！大人小孩走進展間都能發現趣味

除了飲食外，波蘭裔德國藝術家Karina作品〈ADA〉也受到大人小孩喜愛，〈ADA〉球體採用極輕材質及特製孔徑，填充氦氣後讓球體可承載三百隻炭筆並漂浮於空中，當炭筆被損耗殆盡，就需要依靠工作人員以掏耳洞方式清乾淨，最後再放新的炭筆進去；Karina形容〈ADA〉是一件有機體，除了有自己的軌跡，民眾互動方式也會增加變數，「如果有十個人在推它，就像置入十個變數、十個參數，畫在牆面上的東西也就完全不一樣」。黃偉倫另分享觀眾從體驗前到體驗後的反差，看似是小孩子玩的球卻受到大人喜愛，笑著形容〈ADA〉為「返老還童的神藥」。

呂武隆表示，在民眾熱情參與的過程中，白色房間出現很多不一樣的線條，牆角因為沒有辦法被塗抹到而產生偏白的狀態，「如果民眾仔細去看的話，是可以在玩樂之中發現這個作品的小巧思」。

▲新美館《做圓》展覽、藝術家Karina作品〈ADA〉。

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不斷變化也可以是一種美！從《做圓》汲取日常生活中顯而易見的美

面對辦展過程遭遇困難，黃偉倫、呂武隆指出，由於展覽與新美館工程同步進行，對於創作者來說也是很新的體驗，藝術家們發揮強大功力創作，詮釋出「不斷變化也可以是一種美」，黃偉倫以《做圓》主視覺招牌為例，他們聯合建築空間背景的藝術家，將使用過或剛好有凹痕的冷氣風管，製作出融合線狀軌跡、球體概念的《做圓》機器，以現有工程材料傳遞展覽創造的精神。

此外，黃偉倫希望藉由《做圓》展覽的誕生，能夠帶給外界想法與觀點上的轉變，日常生活中每個地方都有值得啟發的事情，例如原住民祭典把手圈在一起，同時拉手唱歌，聚合時形成旋渦狀或圓形，「他會思考到原來這樣的排列是好玩的東西」，呂武隆則認為，透過家中空間、狀態改變與探索，或許可以找到該如何掌握美的訣竅。

▲新美館《做圓》展覽、藝術家康力升、Laboratory實驗平台作品〈巢穴〉。

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城市和藝術皆有包容性！來自於不同地方卻能與之共處

「城市是建築和空間龐大生物的聚合體」，黃偉倫認為我們不論身處城市、鄉村、漁港或自然環境，其實都與藝術有關，其中城市提供多元基礎設施、產業和人文背景，因此帶給大家創作靈感刺激，呂武隆也說一群人住在城市裡，彼此背景和喜歡的事物不同，卻能容忍與欣賞彼此，所以這群人才可以成為一座城市，藝術作品也與城市同理，「即便我們來自於不同的地方，可是卻能在同一個地方共處」。

黃偉倫最後提到，若是能透過進駐新北市美術館計畫，讓大眾發覺創作原來可以貼近生活，甚至找到靈感媒材，讓每個人都能體會其中的美好與樂趣，那便是該計畫最大的貢獻。呂武隆則說，若是透過簡單的手法將創作過程攤開，所有人都能體會到生活上的轉變，就能接收到《做圓》展覽想傳遞的訊息。

▲新美館《做圓》計畫主持人黃偉倫、共同主持人呂武隆。

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