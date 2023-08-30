蘇拉颱風接近 航港局：周三10航線計49航次停航

蘇拉颱風影響，交通部航港局指出，今日共有10航線，計49航次停航，呼籲颱風期間，民眾不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

航港局指出，基隆-馬祖：部分停航（開航1航次，停航1航次）；台北-馬祖：全部停航（1航次）；馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（2航次）；北竿白沙-福州黃岐：全部停航（2航次）；南竿-東引：全部停航（1航次）；東港-小琉球：部分停航（開航30航次，停航18航次）；鹽埔-小琉球：部分停航（開航6航次，停航8航次）；富岡-綠島：全部停航（8航次）；富岡-蘭嶼：全部停航（4航次）；後壁湖-蘭嶼：全部停航（4航次）。

中央氣象局表示，蘇拉颱風周二深夜從中颱上限轉為強颱，花東地區、南部山區今天留意局部豪雨發生機率；另外，在關島東方海面的熱帶低壓預計今夜至明晨有機會增強為颱風鴻雁，預估對台無直接影響。

中央氣象局持續針對強烈颱風蘇拉發布海上陸上颱風警報，陸上警戒區包含屏東、恆春半島；海上警戒區為台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

根據中央氣象局觀測，今天上午8時，蘇拉中心位置在鵝鑾鼻的南方約200公里海面上，以每小時13公里速度，向西北西轉西北進行；中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑180公里。