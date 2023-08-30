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台中孕婦39周血壓狂飆竟罹此病 緊急剖腹產母女均安

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
曾姓產婦順利產下2595公克女嬰。圖／烏日林新醫院提供
曾姓產婦順利產下2595公克女嬰。圖／烏日林新醫院提供

台中烏日37歲曾姓孕婦沒有高血壓病史、家族史，有定期產檢，在第39周突然腳腫，一覺醒來眼睛腫到不行、大小眼，試過睡前抬腿仍無效，意外發現自己血壓飆高，回診產檢時，評估為重度子癲前症，必須立即生產，由於血壓降不下來，經緊急剖腹產，順利產下一名2595公克女嬰，母女均安。

烏日林新醫院婦產科主任阮柏凱說，子癲前症俗稱為妊娠毒血症，根據國內統計是造成產婦死亡的三大原因之一。孕婦若檢測發現血壓高，務必配合產檢醫師規則回診，評估是否需服用降血壓藥物，在家要密切監測血壓。一旦血壓難以控制或出現頭痛、視力模糊等緊急狀況，建議最好的治療方式就是馬上生產，避免引起生命危險。

曾姓孕婦表示，原本她對於血壓升高不以為意，所幸醫師阮柏凱建議她回家每天記錄血壓，當時收縮壓都高達150、160毫米汞柱，「沒想到卻在懷孕期間碰到了！」

阮柏凱說，孕婦一旦患有子癲前症，屬於高危險妊娠必須與產檢醫師密切配合，大多數生產後症狀就會改善。曾姓孕婦39周產檢當天立即安排入院，原本預計要自然產，但催生及施打2小時降血壓藥物，發現收縮壓依舊高達165毫米汞柱，改為緊急剖腹生產，經過婦產科及產房醫療團隊努力下，順利產下女嬰。生產完住院期間使用降血壓藥物控制血壓以及利尿劑改善水腫症狀，排出多餘水分。

阮柏凱指出，子癲前症發生率約2%到8%，懷孕11周至14周可選擇早期子癲前症篩檢，以利產檢醫師風險評估，早期發現可規則服用阿斯匹靈以降低50%發作機率；子癲前症大多會在懷孕20周後發作，且隨著周數越大發生率越高。

曾姓產婦（左）產後入住產後護理之家血壓逐漸恢復正常。圖／烏日林新醫院提供
曾姓產婦（左）產後入住產後護理之家血壓逐漸恢復正常。圖／烏日林新醫院提供
曾姓產婦（右二）與烏日林新醫院婦產科主任阮柏凱（左二）及產後護理之家護理團隊合照。圖／烏日林新醫院提供
曾姓產婦（右二）與烏日林新醫院婦產科主任阮柏凱（左二）及產後護理之家護理團隊合照。圖／烏日林新醫院提供

孕婦 醫師 懷孕

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