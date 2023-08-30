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明天「超級藍月」大潮要來了 雲縣府示警：這天水位突破2公尺

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林口湖萡子寮漁港本月4日爆發20年來最嚴重的海水倒灌，明天逢「超級藍月」可能再出現年度天文大潮。記者陳苡葳／攝影
雲林口湖萡子寮漁港本月4日爆發20年來最嚴重的海水倒灌，明天逢「超級藍月」可能再出現年度天文大潮。記者陳苡葳／攝影

雲林口湖萡子寮漁港本月4日爆發20年來最嚴重的海水倒灌，明天逢「超級藍月」可能再出現年度天文大潮，縣府水利處預測，海潮上升至最高水位，時間點約在後天，可能達2.25公尺，沿海低窪地區須慎防海水倒灌及局部淹水；口湖鄉長李龍飛今天表示，已降低轄內排水水位應變，以減少災害衝擊。

萡子寮漁港4日近午海水水位突然暴漲至高達1.9公尺，海水沒多久溢過高1.8公尺的漁港堤岸往內陸倒灌，約1個小時後，整個港區、排水、馬路全被淹沒，地勢高的堤岸也無倖免，海水像瀑布般傾潟而下，直驅下崙魚塭區，周邊魚塭瞬間變大池，損害慘重。

當時，水利處長許宏博即預告本月底還有一波大潮，民眾需嚴防應變，他今指出，月初的「超級滿月」遇卡努颱風過境，明天的超級藍月同樣遇上蘇拉颱風，2天的情況類似，根據中央氣象局預報南部會出現陣雨，推測萡子寮漁港可能會再發生海水倒灌情況，最高海水潮位比4日2.15公尺還高，研判將達2.25公尺。

萡子寮漁港近5年天文潮位約在1.6至1.7公尺，許宏博指出，今天上午10點左右潮位會接近2公尺，明天上午10點左右將高於2公尺，9月1日中午12點左右達2.25公尺，若加上西南氣流影響，潮位可能超過2.4公尺，提醒沿海居民及漁民一定要加強防災準備工作，降低魚塭水位等以減少財物損失。

李龍飛表示，各大、小排水系統水位均已降低，但他認為治本方法應是全面整治萡子寮漁港；昨日參與中央至地方召開的淤積治理座談，希望能落實可行辦法，也建議藉「抽砂填海」造陸增加漁港腹地，再將漁港外堤往外延伸，減緩海水倒灌帶來的影響。

卡努颱風 口湖鄉

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