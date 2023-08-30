連腳踏墊都拿！客人退房捲走18樣備品 民宿老闆傻眼：有這麼缺嗎？

住宿的客人若拿走房間內非一次性用品是要賠償的。日前有一名民宿老闆發文抱怨，表示遇到一組客人在退房時帶走房間內的18件物品，引發網友熱議，直呼「誇張」。

有一名民宿老闆在臉書粉絲專頁「靠北住宿2.0」上發文抱怨，原PO表示他經營一間小民宿，雙人房平日1000多元、四人房2000多元，還有附早餐，房間內有提供大浴巾、小毛巾及腳踏墊，都是高磅數的棉織品。日前有一組客人訂了3間房間，在退房時將所有的浴巾、毛巾、腳踏墊共18件物品全部都帶走了，讓原PO相當傻眼。

事發後，原PO打電話詢問客人是不是不小心帶走了房間的物品，客人竟然還回答說對，原PO只好委婉的跟客人解釋，這些物品都不是一次性的不可以帶走，麻煩請送回來。

沒想到該客人竟然趁著原PO忙著整理房間時，很隨便的將物品丟回客廳，人就跑掉了，而且僅歸還一半物品。讓原PO氣憤的表示「有這麼缺嗎？住房都有登記資料，隨意帶走非一次性的用品的客人，真的都不怕會被求償嗎？」

貼文一出，不少網友憤憤不平表示「太扯了吧！行李塞這些不覺得很佔空間嗎？」、「有窮成這樣？」、「現在還有這種人？」、「好噁，別人用過的比較香嗎？」、「浴巾誤拿就算了，腳踏墊說不過去」、「真的奧客無極限」。

多數網友回應「奇聞共享」、「丟人現眼 」、「這種素質千萬不能放生」、「給他警局報案偷竊，讓它留案底」、「支持報警」、「偷竊公訴罪」、「只送一半回來時，就要直接報警了」。

有網友建議民宿老闆「可以在房間放警語牌」、「依照你的房價不要放浴巾啦，浴巾就佔房價的20%以上，失竊、髒污風險太高了，放個小毛巾就好了」、「所以還是在入住的時候押一下信用卡預授權吧，退房再取消就好了」。