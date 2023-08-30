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掏耳朵掏到嫑嫑的 他流湯發臭30年自此變成「臭耳聾」

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
48歲曾姓裝潢師傅術前耳膜近乎全破損，加上發炎及沾黏嚴重，手術採傳統耳後切口修補。阮綜合醫院提供
48歲曾姓裝潢師傅術前耳膜近乎全破損，加上發炎及沾黏嚴重，手術採傳統耳後切口修補。阮綜合醫院提供

高雄阮綜合醫院耳鼻喉科醫師林宏儒近期門診接連兩位中年男士，湊巧都是單側耳長期流出黏液且散發惡臭，不但聽力下降，還有耳鳴及疼痛感，嚴重影響生活品質與工作表現。經檢查發現他們患側耳的耳膜穿孔使聽覺受損，相較健側耳少了約20到30分貝聽力。

45歲張姓公務員，國中開始有了以掏耳棒去掏的習慣，有次不慎掏破，一陣劇痛後卻未就醫，從此耳朵時不時流湯並伴隨臭味。林宏儒以內視鏡微創補法手術，從耳道進入，切一小塊軟骨膜來補耳膜破洞，外觀並無傷口。

48歲曾姓裝潢師傅，高中時某次在工地差點兒被操作中的釘槍擊中，槍釘打在木板上突如其來的巨響，使得頭腦和耳朵陣陣嗡嗡作響、隱隱作痛，不記得過多久時日，耳朵就時不時流湯並飄出臭味，但也拖著沒就醫。

因為他的耳膜破洞比較大，林宏儒以傳統手術從耳後進入耳道，清除纖維化組織，並在耳後取一小塊筋膜組織鋪在破損處，作為橋樑，讓耳膜藉自我修復能力再長出來，術後需觀察一個月以上才能確認恢復情況。

林宏儒醫師指出：急性中耳炎併耳膜穿孔並不少見，造成原因通常是外傷或感染。外傷有兩種，一是物理性撞擊，最常見是洗澡洗髮後掏耳朵，不慎傷及耳膜，偶而發生於頭部撞擊引發顳骨骨折造成。

第二是壓力性創傷，例如突然性的高分貝音量，例如鞭炮、槍聲等，擤鼻涕太過用力，或搭飛機、潛水等內外壓力變化劇烈導致耳膜破損。而感染引起則多是呼吸道、中耳腔感染後出現的中耳炎。

林宏儒強調，雖然急性中耳炎頂多紅腫熱痛，不會立即造成耳膜破損，但若未及時治療，感染範圍擴大，耳膜會自動產生小破洞，即「耳膜穿孔」，好讓淤積耳內的膿瘍流出。但耳膜穿孔若超過三個月沒癒合，就表示中耳炎已慢性化，聽力會減少20到30分貝，影響聽覺。

林宏儒指，臨床上觀察到，急性中耳炎導致耳膜永久性穿孔在30歲以下很罕見，這是因為近數十年來，抗生素治療已經很發達，呼籲民眾，無論中耳發炎有無併發耳膜穿孔，都要及時就醫，並按照醫囑接受完整的抗生素療程，才不會造成永久性聽力傷害。

林宏儒醫師說明中耳發炎所造成的耳膜穿孔。阮綜合醫院提供
林宏儒醫師說明中耳發炎所造成的耳膜穿孔。阮綜合醫院提供
張姓公務員術前耳膜約50%部份破損，雖有鈣化但沾黏不嚴重，採微創內視鏡耳內切口手術修補。阮綜合醫院提供
張姓公務員術前耳膜約50%部份破損，雖有鈣化但沾黏不嚴重，採微創內視鏡耳內切口手術修補。阮綜合醫院提供

中耳炎 耳朵 醫師

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