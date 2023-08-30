疫後首個來台的大陸劇團 中京院重現于魁智「打金磚」

傳大藝術昨正式宣布，中國國家京劇院(中京院)將於9月底訪台，成為疫情過後首個來台演出的大陸劇團。今年也是中京院訪台30周年，由京劇表演藝術家于魁智與李勝素率領中京院一行80人來台，9月26日至10月1日在台北國家戲劇院演出六場精彩好戲，其中有四場是30年前中京院首次來台演出的戲碼—《楊門女將》、《打金磚》、《霸王別姬》與《龍鳳呈祥》，深具意義。

傳大藝術總經理周敦仁回憶，中京院首度訪台是在1993年，當年陣容包括袁世海、杜近方、劉長瑜、楊秋玲、孫岳、王晶華、馮志孝等前輩京劇名家，在台連演16場戲，幾乎場場爆滿。當時隨團來台的老生于魁智才30歲，以邊唱邊打的《打金磚》一打成名。

國家文藝獎得主、戲曲學者王安祈表示，李勝素原在山西京劇院，1998年傳大邀請中京院來台時，在已故劇作家貢敏老師的慧眼推薦下，首度與于魁智合作演出《野豬林》的林娘子，《四郎探母》的鐵鏡公主，以及她贏得梅花獎的《廉錦楓》，以清亮甜美的嗓音、雍容華貴的扮相讓觀眾眼睛一亮。她和于魁智CP感強烈，黃金組合從台灣紅回大陸。3年後李勝素調入中京院，目前擔任一團團長。可以說，台灣是兩人在舞台上的「媒人」。

中京院是大陸最知名的京劇院團，成立於1955年，首任院長為京劇藝術大師梅蘭芳。此次來台流派紛呈，卡司超強，每位演員皆為一時之選，除于魁智與李勝素兩位名角以外，主要一級演員還包括文武老生杜喆，裘派花臉王越，李派老旦郭瑤瑤，袁派花臉劉魁魁、胡濱，楊派老生馬翔飛，蕭派文丑王珏與武旦潘月嬌。優秀青年演員包括程派青衣呂耀瑤，梅派青衣朱虹、褚灃怡，楊派老生劉壘，武旦戴忠宇，張派青衣劉夢姣，葉派小生陳旭之。

于魁智與李勝素為了提攜後進，讓年輕優秀的演員有發揮的機會，戲碼中原本由他們一人到底的角色，此次特別安排和後輩雙演，，例如《楊門女將》的穆桂英，《打金磚》的劉秀，《霸王別姬》的虞姬，《大保國･探皇陵･二進宮》的楊波與李艷妃都作如此安排，是此次演出的一大特色。

30年來中京院幾乎年年來台。此次遇上疫情，足足隔了三年才來台。加上疫情後大陸團隊申請來台多了一關，必須先向文化部申請。周敦仁透露，他們7月初申請、 8月初文化部審查通過，但還得等拿到內政部的入台證，演員、道具和戲服才能展開來台手續。傳大一個月前在網路上登出中京院來台演出的消息，但怕中間出了差錯，因此不敢貼上售票資訊，還被望穿秋水的戲迷誤認「詐騙」。