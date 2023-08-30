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進口蛋爭議多 畜產會藥殘違規最多

聯合報／ 記者鄒尚謙胡瑞玲／台北報導
雞蛋開放大量進口，價差由政府吸收，雖短暫舒緩蛋荒，價格也下降，蛋進口雞蛋市場反應兩極。業界普遍認為，第一批進來的澳洲蛋，以及之前的日本蛋品質最好，後來再進的，問題比較多，不太好賣。圖為進口蛋。本報資料照片
雞蛋開放大量進口，價差由政府吸收，雖短暫舒緩蛋荒，價格也下降，蛋進口雞蛋市場反應兩極。業界普遍認為，第一批進來的澳洲蛋，以及之前的日本蛋品質最好，後來再進的，問題比較多，不太好賣。圖為進口蛋。本報資料照片

農委會（現為農業部）從今年三月起進口雞蛋，卻被爆出使用農業發展基金。除了經費來源引發爭議，更屢屢傳出藥物殘留。食藥署昨公布又有一批自土耳其進口的「帶殼雞蛋」被檢出動物用藥違規，三月至今已有八批進口蛋被驗出動物用藥違規，執行此專案的中央畜產會進口的雞蛋更是違規大宗，就高達五件之多。

食藥署統計，至今已有八批專案進口蛋類產品違規遭攔，先前已有五批土耳其雞蛋檢出「硝基呋喃代謝物」，進口商為「財團法人中央畜產會」；巴西一批「帶殼雞蛋」則檢出抗生素「氟甲磺氯黴素」、「氟甲磺氯黴素胺」，進口商為「超思有限公司」；另一批由「台農投資股份有限公司」進口的巴西「冷凍蛋液」檢出殘留農藥「芬普尼」超標。

林金富說，目前我國自九個國家進口雞蛋，進口業者正尋求其他供貨源，確保進口蛋品符合台灣食安規定；食藥署將維持百分之百逐批查驗措施，直到專案進口結束為止。

對於政府專案進口雞蛋屢屢出包，農業部畜牧司副司長李宜謙表示，若是透過畜產會進口卻違規，該廠商除要負擔退運、求償等費用外，農業部也將考慮不再與該廠商合作。

雞蛋 農業部 食藥署

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