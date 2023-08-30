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健康你我他／養植物、多看書 還能爬山消暑氣

聯合報／ 文／閔萬蓀（中市南區）
滿室綠意，心靈沉靜，似乎與「熱」隔絕。圖／讀者提供
滿室綠意，心靈沉靜，似乎與「熱」隔絕。圖／讀者提供

熱！熱！熱！全世界各地的氣溫屢屢創新高，聯合國宣布：「地球沸騰了！」台灣還真是幸福，氣溫雖高，但開了冷氣，還是可以舒適地過日子，難道我們只能靠室內冷氣來抗熱嗎？萬一停電了怎麼辦？我有避熱3妙招，跟大家分享。

1.前些日子去老人活動中心據點，老師教我們製作了室內植物盆栽，我把它放在家中各處，既可清淨室內空氣，且滿室綠意，心靈沉靜，似乎與「熱」隔絕。

2.我平日就愛看書，常跑圖書館，在那裡有很舒適的環境，讓我靜靜的閱讀書報雜誌，尤其最近氣溫高，更是勤跑圖書館，聽說閱讀會活絡大腦，這一陣子熱天，我會不會因此而腦袋變得更靈活了呢？這一招真是一舉兩得。

3.某一天靈機一動，想去爬山，評估自己能力之後，選了處適合的小山，一早帶了輕便裝備出發，愛爬山的人還真不少，一路上不管熟不熟，大家都笑臉相對，我想一定是山給人的感覺就是放鬆。

微風徐徐、樹木花草迎風搖曳、鳥叫蟬鳴，我大大的吸了口氣，頓時全身清涼舒暢，暑氣全消。我發現，避熱並不一定非要冷氣，「熱」除了溫度外，還有人是心靜自然「涼」。

冷氣 圖書館 微風

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