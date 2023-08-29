查核健保住院資格「說一套做一套」 健保署最新回應了
日前有癌症病友反應，衛福部健保署近期查核健保住院情形，部分醫院下令禁止醫師為使用口服標靶、門診化療等癌友安排住院，病友無法符合商業醫療保險「要住院才能支付」的條件，導致病友中斷治療或被迫轉院，形同斷了癌友治療最後一條生路，健保署署長石崇良日前表示，將暫緩執行查核。
不過，台灣年輕病友協會理事長潘怡伶在臉書粉專「米娜哈哈記事本」表示，昨仍有病友反應，有醫師表示，健保署持續要求醫院不得讓癌友短期住院，讓癌症病友頓時陷入經濟壓力。
病友表示，「醫生跟我講現在不能用至院來進行治療，我跟他說昨天有看到新聞不是暫緩這項措施了？但醫師說，健保署說一套做一套，公開說要暫緩此措施，私底下又打電話給醫院說，不能用健保住院進行治療。」自費負擔藥物費用已讓自己壓力沈重，無法住院治療、請領商業保險，經濟困境雪上加霜，「一方面要擔心病情，一方面要擔心錢的來源。」
對此，健保署重申已暫緩清查癌友短天期住院，並於今日再次請各分區業務組向轄區醫院傳達此訊息，且周知本署所有同仁依循辦理，以維護癌症病友就醫權益。若癌友有遇到上述情況，可向健保署及分區業務組反映，以即時協助溝通處理。
健保署向來極為關心癌症病人的醫療權益，持續爭取預算，新藥、新療法如具臨床實證及給付效益，優先納入給付。健保署將一本初衷，為癌症病友爭取最大的協助。
健保署說明如下：
一、健保署重申暫緩清查癌友短天期住院，並於今日再次請各分區業務組向轄區醫院傳達此訊息，且周知本署所有同仁依循辦理，以維護癌症病友就醫權益。若癌友有遇到上述情況，可向健保署及分區業務組反映，以即時協助溝通處理。
二、健保署向來極為關心癌症病人的醫療權益，持續爭取預算，新藥、新療法如具臨床實證及給付效益，優先納入給付。健保署將一本初衷，為癌症病友爭取最大的協助。
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