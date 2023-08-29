快訊

開學日蘇拉颱風來亂！全台颱風假資訊一次看 這7地區明天停班停課

營建署大貪官收賄7千萬遭羈押 親友籌到850萬讓他重獲自由

給郭台銘面子？柯文哲示意支持者別做1事 致詞完畢握手「快閃離開」

查核健保住院資格「說一套做一套」 健保署最新回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署重申已暫緩清查癌友短天期住院，並再次請各分區業務組向轄區醫院傳達此訊息。圖／取自臉書
健保署重申已暫緩清查癌友短天期住院，並再次請各分區業務組向轄區醫院傳達此訊息。圖／取自臉書

日前有癌症病友反應，衛福部健保署近期查核健保住院情形，部分醫院下令禁止醫師為使用口服標靶、門診化療等癌友安排住院，病友無法符合商業醫療保險「要住院才能支付」的條件，導致病友中斷治療或被迫轉院，形同斷了癌友治療最後一條生路，健保署署長石崇良日前表示，將暫緩執行查核。

不過，台灣年輕病友協會理事長潘怡伶在臉書粉專「米娜哈哈記事本」表示，昨仍有病友反應，有醫師表示，健保署持續要求醫院不得讓癌友短期住院，讓癌症病友頓時陷入經濟壓力。

病友表示，「醫生跟我講現在不能用至院來進行治療，我跟他說昨天有看到新聞不是暫緩這項措施了？但醫師說，健保署說一套做一套，公開說要暫緩此措施，私底下又打電話給醫院說，不能用健保住院進行治療。」自費負擔藥物費用已讓自己壓力沈重，無法住院治療、請領商業保險，經濟困境雪上加霜，「一方面要擔心病情，一方面要擔心錢的來源。」

對此，健保署重申已暫緩清查癌友短天期住院，並於今日再次請各分區業務組向轄區醫院傳達此訊息，且周知本署所有同仁依循辦理，以維護癌症病友就醫權益。若癌友有遇到上述情況，可向健保署及分區業務組反映，以即時協助溝通處理。

健保署向來極為關心癌症病人的醫療權益，持續爭取預算，新藥、新療法如具臨床實證及給付效益，優先納入給付。健保署將一本初衷，為癌症病友爭取最大的協助。

健保署說明如下：

一、健保署重申暫緩清查癌友短天期住院，並於今日再次請各分區業務組向轄區醫院傳達此訊息，且周知本署所有同仁依循辦理，以維護癌症病友就醫權益。若癌友有遇到上述情況，可向健保署及分區業務組反映，以即時協助溝通處理。

二、健保署向來極為關心癌症病人的醫療權益，持續爭取預算，新藥、新療法如具臨床實證及給付效益，優先納入給付。健保署將一本初衷，為癌症病友爭取最大的協助。

健保 癌症 醫師

延伸閱讀

保險業者曝癌友有住院事實就理賠 專家：商保要先調整／健保、商保裂口4

病團批健保署禁令「要癌友等死」 拋3解方盼保障權益／健保、商保裂口3

癌友奔波找健保床 為符商保資格被迫轉院／健保、商保裂口2

健保丟包、商保規定不合時宜 癌友沒錢用藥中斷治療／健保、商保裂口1

相關新聞

世衛發布獲得高端合作技轉許可 衛福部：這是一種肯定

世界衛生組織、藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool，MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP...

國人每年超過9千人死於肺癌 醫：亡者一半以上不抽菸

1名58歲男性，平時不抽菸也注重養生，但日前檢查時，卻發現左上肺葉有明顯異常陰影，後來確診是早期肺腺癌，所幸經手術切除左...

4至7成國人不知自己罹患三高 4步驟預防遠離慢病風險

罹患高血壓、高血壓、高血脂三高，初期大多無不適症狀。根據衛福部國民營養健康狀況變遷調查，20歲以上國人三高自知率，高血壓...

流感疫情連三周上升 防併發重症三大危險徵兆一次看

衛福部疾管署今最新公佈，上周門急診類流感就診人次高達8萬1232人次，近三周呈上升趨勢，近四周合約實驗室分離情形，以流感...

新冠肺炎疫情下降 9月1日起取消兩機構定期快篩措施

新冠肺炎疫情持續下降，衛福部疾管署今最新公布，一般護理之家及老人福利機構住民陽性率已持續下降至0.4%，決定9月1日起停...

查核健保住院資格「說一套做一套」 健保署最新回應了

日前有癌症病友反應，衛福部健保署近期查核健保住院情形，部分醫院下令禁止醫師為使用口服標靶、門診化療等癌友安排住院，病友無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦