蘇拉颱風來襲！4大超商推「防颱囤糧限時優惠」最低買1送1起

因應蘇拉颱風來襲，4大超商除了加強門市防颱作業以及針對麵食、食材調味品、冷凍食品等加強備貨，也推出限時優惠，方便民眾就近採買民生所需。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN門市針對麵食、食材調味品、冷凍食品、常溫與冷藏飲品等類別，於住宅型、幹道型等重點商圈較平時提高2至3成備貨；鮮食類別則較平時提高1成備貨，外島地區也已提早備貨。

颱風天在家必備的瓶裝水，9月19日前7-ELEVEN推出統一H2O純水1,500ml兩瓶39元、PH9.0鹼性離子水第2瓶5折；9月5日前國際牌電池指定型號同品項加29元多1件，指定罐頭、袋裝米最低買1送1起等優惠；9月19日前進口泡麵指定品項也有任選第2件6折的限時優惠。自有品牌「御料小館」則提供可即時覆熱的冷凍炸物、烤物和主食，以及與知名實境節目《嗨！營業中》合作開發的麻油雞腿米糕、手工春捲、黑松露水餃、湯圓等，即日起至11月14日「御料小館」冷凍食品任選3入95折。

此外，7-ELEVEN更於全台超過500間門市設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍海鮮及蔬菜多元選擇，颱風前夕門市加強備貨量，同步整合線上線下平台，打造OMO全天候購物場域，消費者可預先於「i預購」平台線上選購箱購飲品、零食、生鮮等商品，並就近到鄰近門市線下取貨。

●全家便利商店

全家便利商店各店舖針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並會依商圈別不同進行調整，支援消費者颱風天需求。依過往經驗，大瓶水、吐司、微波食品、泡麵、零食、電池、雨具等銷售將倍數成長。

因各地風雨情況不同，將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況決定店舖營業。此外，也將同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，例如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。

支援颱風天採購需求，全家便利商店即日起至9月5日推出多項商品優惠，包括購買家庭號土司（任1件）＋光泉調味牛乳936ml（果汁／巧克力口味）可享合購價109元；購買FamiCollection天然水2.2L，可享2件特價50元，等同72折優惠；購買FamiCollection頂級黑纖米／藜麥多穀飯／素油飯，可享特價單件39元；聯名夯包「金家ㄟ春川起司辣炒機包」、「金家ㄟ泡菜豬肉包」、「青花驕青花驕麻香肉包」、「瑪利歐香菇肉包」任選2包（每包6入）可享88折（蒸包機店舖限定）；於「全家行動購」購買DooriDoori拉麵拌飯系列（起司味／海鮮味／泡菜味／辣牛肉湯味），每包可享特價89元。

除了各項商品優惠外，消費者也可直接於店舖選購中元福箱，包含零食、泡麵、飲料等豐富組合，一次滿足颱風備糧需求，每組售價399元。

●萊爾富

萊爾富除加強全台門市防颱作業外，在民生物資如沖調、白米、調罐商品、泡麵、海鮮、礦泉水等防颱商品備貨量均比平常多1至2成，即日起至8月31日原單件售價90元的康寶濃湯系列可享買1送1，包含雞茸玉米濃湯、火腿玉米濃湯、港式酸辣濃湯；即日起至9月19日三好米校長香米1.5kg亦享買1送1。

即日起至8月31日萊爾富也推出台糖沙拉油600mL可享第2件5折，得意的一天葵花油1L、得意的一天葵花油2L可享任2件85折；指定調罐商品包含青葉、大茂、新東陽、愛之味、五木、同榮等，同品牌享任選2件8折起。另外，原單件售價59元的味味一品系列9月19日前也享任2件99元，包含原汁珍味牛肉麵（碗）、珍味爌肉麵（碗）、極品紅燒牛肉麵（碗）、皇朝牛筋麵（碗）、麻辣臭豆腐麵。

萊爾富凍島櫃9月19日前也推出元家輕鹽鯖魚（原單件售價80元）可享5件279元，相當於7折優惠；生凍小卷（原單件售價130元）可享2件219元。

即日起萊爾富也於Hi-Life VIP App內的「萊購物」推出颱風季防災專區：三好米纖Q米1.5kg單包特惠99元（原售價169元，打5.9折）；箱購指定礦泉水享最低5.1折起，Hi-Life Original海洋深層水2,000mL X 8入一箱199元（原售價392元，打5.1折），還有800mL X 20入一箱399元（原售價560元，打7.1折）；悅氏天然水2,200mL享8瓶特價199元（原售價280元，打7.1折），6,000mL X 2入一箱115元（原售價140元，打8.2折）。

●OKmart

即日起至9月1日OKmart推出味王紅燒牛肉湯麵85g、味王鮮蝦湯麵83g、味王香菇肉羹湯麵88g、巧食齋當歸藥膳湯麵85g會員可享特惠價2件39元；味味A紅燒牛肉湯麵85g、味味A香辣海鮮湯麵96g可享2件56元。餅乾則有盛香珍濃草莓薄燒100g、盛香珍濃巧克力薄燒100g享買1送1；波的多蚵仔煎派對包110.5g、華元波的多洋芋片鹽之花110.5g、可樂果古早味188g、卡迪那德州薯條茄汁口味141g可享2件109元。

飲品部分，可口可樂600ml X 4入、每朝健康綠茶650ml X 4入皆可享優惠價105元；泰山八寶粥375g X 6入享特價159元。

除了商品備貨與優惠外，OKmart第一線門市同仁颱風期間正常營業，在這次暴風圈涵蓋首當其衝的中南部區域分店已提早進行防颱工作，除了將玻璃對角貼上X型不透明膠布外，部分分店針對防淹水加做準備。並即時清點重點商品，封箱移位、將貨架下層商品依序往上層放置。

另外，為了消費者與門市人員的安全，也希望大眾能在風雨轉大之前就盡早準備。颱風期間一切措施將以門市人員安全為第一考量，如遇嚴重災情、風雨過大將停止交接班，並降下鐵門、不排除暫停營業以策安全，待風雨轉小再恢復營業及返家，因颱風暫停營業之門市會即時於OKmart官方粉絲團快報，避免消費者撲空。

●附註：各家超商優惠活動期限與內容依門市、App公告為準。

OKmart即日起至9月1日推出味味A紅燒牛肉湯麵85g可享2件56元。圖／OKmart提供

因應蘇拉颱風來襲，萊爾富推出多項防颱囤糧優惠，最低買1送1起。圖／萊爾富提供

支援颱風天採購需求，全家便利商店即日起至9月5日推出多項商品優惠，購買家庭號土司（任1件）＋光泉調味牛乳936ml（果汁／巧克力口味）可享合購價109元。圖／全家便利商店提供

支援颱風天採購需求，全家便利商店即日起至9月5日推出多項商品優惠，購買FamiCollection頂級黑纖米／藜麥多穀飯／素油飯，可享特價單件39元。圖／全家便利商店提供

支援颱風天採購需求，全家便利商店即日起至9月5日推出多項商品優惠，於「全家行動購」購買DooriDoori拉麵拌飯系列（起司味／海鮮味／泡菜味／辣牛肉湯味），每包可享特價89元。圖／全家便利商店提供

萊爾富凍島櫃9月19日前推出元家輕鹽鯖魚享5件279元、生凍小卷享2件219元。圖／萊爾富提供

支援颱風天採購需求，全家便利商店即日起至9月5日推出多項商品優惠，聯名夯包「金家ㄟ春川起司辣炒機包」、「金家ㄟ泡菜豬肉包」、「青花驕青花驕麻香肉包」、「瑪利歐香菇肉包」任選2包（每包6入）可享88折（蒸包機店舖限定）。圖／全家便利商店提供

因應蘇拉颱風來襲，7-ELEVEN門市針對麵食、食材調味品、冷凍食品、常溫與冷藏飲品等類別，於住宅型、幹道型等重點商圈較平時提高2至3成備貨；鮮食類別則較平時提高1成備貨，外島地區也已提早備貨。圖／7-ELEVEN提供

OKmart即日起至9月1日推出盛香珍濃草莓薄燒100g、盛香珍濃巧克力薄燒100g可享買1送1。圖／OKmart提供

OKmart即日起至9月1日推出可口可樂600ml X 4入優惠價105元。圖／OKmart提供

即日起萊爾富於於Hi-Life VIP App內的「萊購物」推出颱風季防災專區，三好米纖Q米1.5kg單包特惠99元、箱購指定礦泉水享最低5.1折起。圖／萊爾富提供

支援颱風天採購需求，全家便利商店即日起至9月5日推出多項商品優惠，購買FamiCollection天然水2.2L，可享2件特價50元，等同72折優惠。圖／全家便利商店提供