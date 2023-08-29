世衛獲高端COVID-19疫苗技轉授權 王必勝：樂見

世衛獲高端COVID-19疫苗技轉授權，創全球首例。衛福部次長王必勝今晚表示，樂見國內生技公司在國際社會提供各國協助，無論經歷多少困境，打造台灣生技韌性的信念絕對不退縮。

世界衛生組織（WHO）、藥品專利聯盟（MPP）與COVID-19技術獲取池（C-TAP）今天宣布，取得高端COVID-19疫苗技轉許可協議，創下全球疫苗首例；高端表示，盼能攜手國際組織共同推動疫苗的廣泛使用。

根據WHO、MPP與C-TAP公布的內容表示，已與西班牙國家研究委員會（CSIC）、高端疫苗生物製劑公司和智利大學簽訂了3項新的許可協定，這些許可證是透明的、全球性的和非排他性的，將允許來自世界各地的製造商共同合作，使全世界有需要的人都能獲得健康產品。

衛生福利部次長、前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝晚間告訴中央社記者，藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool, MPP）為聯合國支持，以公益為宗旨的組織，主要協助中低收入國家取得必要藥物。

王必勝認為MPP今天與高端合作，具2項重要意義，首先是對高端產品的認同，因為是世界性組織，「哪個產品OK、哪個產品不OK，都有其根據在」，所以可視為對高端產品的肯定。

再來就是對高端這家公司投身公益的肯定。王必勝說，畢竟一家公司願意把專利提供出來，讓其他藥廠可以做學名藥，這是很不容易的事情，衛福部樂見國內生技公司在國際社會上提供各國協助。

媒體詢及，高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗在COVID-19疫情期間爭議不斷，今天獲此肯定是否認為平反污名。王必勝笑說，所謂的高端爭議，第一個是第三期試驗結果遲遲沒有出爐，仍持續追蹤WHO團結試驗進度，最新得到資訊表示正加緊進行最後工作。

王必勝接著指出，至於外界質疑內線交易、不法貪瀆等情事，「都不是事實」，事過境遷包括檢調也都進行了相關處理，若有任何不法情事早就揪出，換言之根本沒有。

他重申，不管經歷多少困境，發展國產疫苗的信念，「絕對不會退縮」，無論是否為了政治意圖抹黑，站在讓國家更強盛、更有韌性的立場，還是應該要發展台灣該有的生技韌性，相信好的東西終究會得到肯定，「今天這件事情就是個好例子」。