水庫蓄水量達標 農業部拍板嘉南一期作明年正常供灌

嘉南平原一度因台灣長達4年無颱風，2021年的一期作實施節水措施，今年也因水庫蓄水量減少，今年該區一期作與二期作也實施節水措施，農業部政務次長陳駿季表示，目前烏山頭水庫蓄水量因這幾波颱風與西南氣流挾帶雨量，以及預測未來的降雨，樂觀認為水庫蓄水量充足，因此拍板宣布明年一期作正常供灌。

陳駿季說明，受到氣候變遷影響，2021至2023年上半年出現反聖嬰現象，導致嘉南平原嚴重缺水，曾文-烏山頭水庫蓄水量無法滿足1期作灌溉用水，因此農業部宣布嘉南地區2021年一期稻作停灌。

陳駿季指出，去年秋冬台灣再遭遇旱象，從2019年至今年上半年共4年多時間都無颱風，因此農業部陸續宣布2023年一期作、二期作停灌，並從去年台南灌區的一期稻作實施大區輪作，並提供補償措施，公告停灌區域不種稻作，種植符合「綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物，每公頃補助9.6萬元。

陳駿季表示，由於近期幾次颱風與西南氣流帶來降雨，曾文水庫與烏山頭水庫的蓄水量恢復近8成，已達4.5億噸，農水署評估，依照目前水庫水量已達標準，加上預測後續的降雨量，樂觀認為水庫蓄水量充足，因此拍板宣布嘉南平原明年一期作正常供灌。