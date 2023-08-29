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水庫蓄水量達標 農業部拍板嘉南一期作明年正常供灌

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央旱災應變中心因烏山頭水庫蓄水量不足決定嘉南一期稻區停灌休耕，但考量近期幾波颱風及西南氣流帶來雨量，樂觀預估烏山頭水庫蓄水量充足，農業部拍板明年一期作正常供灌。聯合報系資料照
中央旱災應變中心因烏山頭水庫蓄水量不足決定嘉南一期稻區停灌休耕，但考量近期幾波颱風及西南氣流帶來雨量，樂觀預估烏山頭水庫蓄水量充足，農業部拍板明年一期作正常供灌。聯合報系資料照

嘉南平原一度因台灣長達4年無颱風，2021年的一期作實施節水措施，今年也因水庫蓄水量減少，今年該區一期作與二期作也實施節水措施，農業部政務次長陳駿季表示，目前烏山頭水庫蓄水量因這幾波颱風與西南氣流挾帶雨量，以及預測未來的降雨，樂觀認為水庫蓄水量充足，因此拍板宣布明年一期作正常供灌。

陳駿季說明，受到氣候變遷影響，2021至2023年上半年出現反聖嬰現象，導致嘉南平原嚴重缺水，曾文-烏山頭水庫蓄水量無法滿足1期作灌溉用水，因此農業部宣布嘉南地區2021年一期稻作停灌。

陳駿季指出，去年秋冬台灣再遭遇旱象，從2019年至今年上半年共4年多時間都無颱風，因此農業部陸續宣布2023年一期作、二期作停灌，並從去年台南灌區的一期稻作實施大區輪作，並提供補償措施，公告停灌區域不種稻作，種植符合「綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物，每公頃補助9.6萬元。

陳駿季表示，由於近期幾次颱風與西南氣流帶來降雨，曾文水庫與烏山頭水庫的蓄水量恢復近8成，已達4.5億噸，農水署評估，依照目前水庫水量已達標準，加上預測後續的降雨量，樂觀認為水庫蓄水量充足，因此拍板宣布嘉南平原明年一期作正常供灌。

烏山頭水庫 颱風 農業部

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