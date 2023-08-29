孫向瑩化身大使 推粉紅穗花悠遊卡

藝人孫越女兒孫向瑩化身大使，接棒父親公益遺志！孫越曾與宇宙光基金會共同推動「送炭募款」，孫叔叔走後由女兒接棒公益大使至今。基金會29日召開50週年記者會，孫向瑩也到場，一同推動公益悠遊卡，卡圖上有著盛開的植物，花瓣宛如盛開的蒲公英，但中心卻是嫩紅色，相當美麗。

繪製卡圖的藝術家何文表示，該植物為「穗花棋盤腳」，當時候看到圖片實就覺得「這花也太漂亮了」，抱持著一定要看到植物實體的心情，到了種有該植物的台大，但可惜去了三次都撲空，第四次晚上才看到繁花盛開的模樣。她說，該植物開花後，到到隔天清晨就會凋謝，所以又有「夏日煙火」的美稱。

宇宙光基金會長期協助需要幫助的社會團體，包括育幼院、老人院、晨曦會、邊緣少年以及偏遠的蘭嶼部落、泰北災民等。宇宙光2007年起，也展開弱勢兒童的關懷與教育工作，藉課業輔助、心理輔導等層面，幫助台灣地區的弱勢學童。

孫越1992年為宇宙光發起「送炭募款發票」的活動，女兒孫向瑩於2018年接棒，持續擔任該基金會的大使。她表示，盼能集結眾人的力量，繼續協助弱勢的孩童，在他們的心中播下善種。





宇宙光基金會適逢50週年推出公益悠遊卡，卡圖有著盛開的「穗花棋盤腳」。（主辦單位提供）

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