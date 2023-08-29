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進口蛋補助...農業部稱無補貼特定業者 立委批文字遊戲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
進口雞蛋補助爭議，農業部重申絕無補助特定業者。聯合報系資料照
進口雞蛋補助爭議，農業部重申絕無補助特定業者。聯合報系資料照

為解決蛋荒，農委會（現為農業部）從今年3月起，以農業發展基金執行專案進口雞蛋計畫，當時的農委會主委、現任農業部長陳吉仲強調進口雞蛋須符合防疫檢疫要求及衛生證明，但卻頻傳違規雞蛋，甚至補助特定業者的情況。農業部強調雞蛋進口自由市場，並無補助特定業者；立委痛批農業部大玩文字遊戲，轉移焦點。

根據在野黨團日前公開資料指出，今年3至7月專案進口生鮮殼蛋約1億4095萬顆，補貼價差約5.59億，進口液蛋約192公噸，補貼價差約1040萬，而國內進口商包含中央畜產會、台農發、羽禾、超思等。

其中超思為一家資本額50萬、去年9月5日核准設立的進口商，但這次光進口巴西液蛋就獲得320萬元價差補貼。農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘指出，台灣過去從沒進口過巴西雞蛋，突然大量購買這些雞蛋，出貨前至少要付一半的訂金，也就是說，超思至少要有7000、8000以上的周轉金，「一個資本額僅50萬的公司，怎麼可能有這麼大筆的周轉金，真的太不尋常了」。

另外，食藥署今公布邊境查驗最新結果，本次又有一批土耳其雞蛋檢出硝基呋喃代謝物，是國內禁用的動物用藥，總計53公噸全數退運或銷毀；截至目前為止，進口雞蛋已被檢驗出七批違規雞蛋。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，專案雞蛋是由中央畜產會或委託合法貿易商進口，再由中央畜產會負責國內調度，以產地價銷售給加工業者並以平價銷售給民眾，國內價差由政府吸收，並非補助特定進口商超思公司。

針對業者進口違規雞蛋，李宜謙表示，雞蛋進口是自由市場，農業部無法建立懲罰機制，民間業者自行進口被驗出違規的話，就要自行處理；若是透過畜產會進口有違規情況，該廠商除要自行負擔退運、求償等相關費用外，農業部將不再與該廠商合作。

李宜謙說，目前被查驗有問題的雞蛋均從巴西及土耳其等國家，上一波發現有問題雞蛋後，就沒有再跟巴西及土耳其下單，有問題的雞蛋也都在海關就退運，沒有流入國內，請民眾放心。

但時代力量立委邱顯智指出，專案進口雞蛋至今，總補貼金額已高達5.7億，且該專案預計實施至明年6月底，農業部尚未回應補貼金額的上限；超思資本額僅50萬的一人公司竟能負責進口巴西液蛋也很奇快，且其8月進口的部分雞蛋、冷凍蛋液也違規超標，農業部應給國民交代，避免食安危機。

邱顯智表示，農業部花許多精力在玩文字遊戲，轉移焦點，盼農業部正視我國農業產業結構問題，別一昧靠撒幣大補貼政策粉飾太平。

民眾黨立委邱臣遠說，農業部先是改善養雞產業環境與產銷問題不力，致使雞農無力因應極端氣候變化及雞瘟疫情，使缺蛋問題愈演愈烈，如今再傳進口蛋補助特定業者疑慮，認為農業部應公開補貼廠商名單與放寬補貼資格；邱臣遠說，補助政策將至明年6月，農業部應加強輔導國內雞農恢復生產為主、進口為輔。

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