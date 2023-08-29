蘇拉颱風影響 明48航次船班停航、8離島航班停飛
蘇拉颱風陸續影響海空運，交通部航港局表示，明天離島、兩岸船班共有9航線、48航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。華信航空及立榮航空也宣布，明天松山往返台東、高雄往返澎湖共8航班取消。
航港局表示，今天共有6航線、24航次停航，包括金門(水頭)-石井2航次全部停航、綠島-蘭嶼1航次全部停航、富岡-綠島8航次全部停航、富岡-蘭嶼8航次全部停航、後壁湖-蘭嶼4航次全部停航、基隆-馬祖部分停航（開航1航次，停航1航次）。
航港局預估，明天共有9航線、48航次停航，東港-小琉球部分停航（開航30航次，停航18航次）、鹽埔-小琉球部分停航（開航6航次，停航8航次）、富岡-綠島8航次全部停航、富岡-蘭嶼4航次全部停航、後壁湖-蘭嶼4航次全部停航、基隆-馬祖部分停航（開航1航次，停航1航次）、馬祖福澳-福州琅岐2航次全部停航、北竿白沙-福州黃岐2航次全部停航(2航次)、南竿-東引1航次全部停航。
民航局表示，受蘇拉颱風影響，今天截至晚間6點，國內線共取消16架次，國際暨兩岸航線延誤4架次。華信航空公告，明天松山往返台東AE395、AE396航班，高雄往返澎湖AE351、AE352、AE355、AE356航班取消；立榮航空則說，明天松山往返台東B7-8727、B7-8728航班取消。
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