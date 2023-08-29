台南登革熱增161例又創單日新高 僅10區未淪陷

台南市本土性登革熱單日病例數屢創新高，今天新增飆至161例，疫區再增六甲區，全市累計2744例，全市37個行政區中僅剩10區未淪陷，甚至還出現母子垂直感染病例。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增161例本土性登革熱，其中東區44例，安南區43例，永康區25例，南區20例，北區15例，中西區8例，仁德區及關廟區各2例，安平區及六甲區各1例，年齡介於1歲以下至84歲，151例由診所或醫院通報，10例擴大採檢發現。

衛生局表示，本土性登革熱病例數與日俱增，重症也陸續出現，目前全國累計11例重症，其中台南占2例；疾病管制署資料顯示，11例重症年齡介於60歲至80歲，多伴隨慢性病史，突顯年長者及慢性病史者是登革熱重症高風險族群。

這次流行是第一型登革熱病毒，臨床症狀不明顯，一旦併發重症未及時治療，死亡率高達20%以上，若出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，應儘速就醫。

此外，台南上週新增1例母子垂直感染個案，病例是居住在流行區不足月新生兒，8月22日手腳出疹且活動力下降，24日就醫快篩陽性；調查指出，個案母親8月8日生產後持續發燒，9日就醫快篩陽性，判定是母子垂直感染，目前新生兒健康狀況穩定，今天上午出院。

市府衛生局昨天在安南區調查595戶，其中陽性戶3戶查獲5個陽性容器，開立3張舉發單。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計2744例，分布於永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區、將軍區、西港區、麻豆區、佳里區、南化區、玉井區、安定區、新市區、鹽水區及六甲區共27個行政區。