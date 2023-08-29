新冠肺炎疫情下降 9月1日起取消兩機構定期快篩措施

新冠肺炎疫情持續下降，衛福部疾管署今最新公布，一般護理之家及老人福利機構住民陽性率已持續下降至0.4%，決定9月1日起停止定期快篩措施，調整為有症狀時進行快篩，同時回歸長照機構自主防疫。疾管署日前表示，9月下旬將開放新冠病毒變異株XBB的疫苗施打。疾管署副署長曾淑慧說，藥廠已送件相關資料，明下午會舉行ACIP會議，討論XBB疫苗接種對象及施打措施。

疾管署副署長曾淑慧說，機構內款篩取消後，將參考新冠肺炎併發症個案、死亡率、口服抗病毒使用量等指標，綜合考量機構內疫情的變化趨勢。

疾管署今公布8月22至28日，近7天來每日平均新增46例新冠肺炎本土確定含併發症個案，較前7日每日平均新增50例下降8%；5月起本土併發症累計1萬8635例，未打滿3劑疫苗有9228例，約占50%，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者6,520例，占71%為多。

另上周平均每日新增15例新冠肺炎死亡個案，新增死亡個案中，81%具慢性病史、57%未打滿3劑疫苗、86%為60歲以上。近期國內疫情呈下降趨勢，但仍須持續關注後續疫情變化。

疾管署指出，新增檢出120例Omicron變異株確定病例，其中55例本土個案分別為54例XBB、1例BA.2.75；另65例境外移入個案均為XBB。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB為主流株，占比文97%，其次為EG.5占17%及XBB.1.5占14%。

世界衛生組織（WHO）表示，XBB等變異株具較佳傳播力及適應力，為目前主流變異株，截至今年8月29日，依全球共享流感數據倡議組織(GISAID)資料顯示，全球XBB及其衍生變異株占比約94.8%，其中以EG.5為多占26%，其次為XBB.1.16占23.4%，EG.5變異株於美、英、中、日、韓等國占比持續上升，已成為多國主流變異株。

曾淑慧指出，兩機構住民及工作人員若有疑似新冠肺炎症狀或類流感症狀，建議篩檢並就醫評估用藥，並依「人口密集機構傳染病監視作業」進行通報。檢驗出陽性需接受口服抗病毒藥物治療的住民，應請合作醫療院所診療，並依相關指引協助住民按指示進行隔離或治療，以降低中重症風險。

疾管署表示，國內近期新冠肺炎疫情雖下降，但併發症中65歲以上長者占78%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，為降低長者染疫後發生重症和死亡風險，請長者盡速接種新冠疫苗及早獲得保護力。

曾淑慧也指出，疾管署會持續和BNT合作，範圍包括疫苗、藥物等方面，若確定後會向外界報告，至於是否會繼續採購BNT疫苗，這方面還在討論中。