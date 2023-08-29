4至7成國人不知自己罹患三高 4步驟預防遠離慢病風險

罹患高血壓、高血壓、高血脂三高，初期大多無不適症狀。根據衛福部國民營養健康狀況變遷調查，20歲以上國人三高自知率，高血壓、高血糖有超過6成，而高血脂不到3成，顯見約4成7的民眾不知道自己檢驗數值異常，國健署提醒，國人應該定期健檢，數值若有異常，務必及早就醫診斷，並透過均衡飲食、規律運動、戒菸戒酒等，遠離三高威脅。

世界衛生組織（WHO）報告指出，慢性疾病每年造成4100萬人死亡，相當於全球所有死亡人數的74%，已成為全球及國人健康的重大威脅，而菸、酒、不健康飲食及缺乏身體活動，易引發三高問題，也會增加後續罹患慢性疾病的風險，國健署運用本土資料分析，發現高血壓會引發1.8倍心血管疾病風險，而高血糖、高血脂引發罹患慢性腎臟病風險，分別為1.8倍及1.5倍，三高對於慢性病危害不容小覷。

國健署慢性疾病防治組長吳建遠表示，根據2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，20歲以上國人三高自知率為：高血壓68%、高血糖66%、高血脂23%，顯見約有4至7成民眾不知道自己的檢查數值已有異常。

吳建遠指出，三高初期通常沒有明顯的不適症狀，使得民眾不易察覺自身健康可能已面臨危害，提醒民眾應把握健康檢查，包括學生健康檢查、職場勞工體檢、成人健康檢查及自費健檢等，藉由定期量血壓、抽血驗血糖、血脂，若有異常應及早就醫診斷，並透過改善不良的生活習慣，養成均衡飲食及規律運動，戒除菸檳酒的習慣，遠離三高威脅。

國健署提供40至64歲民眾每3年1次；65歲以上民眾、55歲以上原住民及35歲以上小兒麻痺者，每年1次免費成人預防保健服務，提醒民眾可藉由三高數值理想範圍，掌握自身健康狀況：

血脂正常值：總膽固醇＜200 mg/dl、三酸甘油脂<150 mg/dl、低密度脂蛋白膽固醇<130 mg/dl 血壓正常值：收縮壓<120mmHg、舒張壓<80 mmHg 血糖正常值：空腹血糖標準值為70-99mg/dL

除了預防三高以外，民眾亦可透過源頭防治，改善不良的生活習慣：