「搖搖骰子豬」MIX歡樂團圓月！新東陽讓佳節更有味
還記得「有華人的地方，就有新東陽」這句廣告詞嗎？這個台灣品牌陪伴人們已五十多年，不僅有「肉品王國」的美譽，也成為無論佳節或日常都會想起的好味道。時逢中秋，老品牌也有新趣味，從經典的鳳梨酥、綠豆糕、多種肉乾等應有盡有，還有今年新推出闔家同樂的「搖搖骰子豬」，口味不受限，搖搖MIX讓佳節更有味。
今年主打款「新東陽千江月禮盒1號」，定價1,390元，以喜氣紅為主色調，流暢山線條搭配娟秀流水線條，象徵著好運連連；中式窗花袖套，透出窗外景色，很有中秋氛圍。盒中有多款高級酒品系列肉乾，如蜜汁、柚子酒、威士忌、高粱酒等風味豬肉乾，淡雅酒香、襯以軟嫩肉質，還有福氣圓滿等吉祥寓意，加上新東陽熱銷黑豬肉鬆，送禮誠意十足。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「新東陽千江月禮盒2號」，定價1,480元，中秋夜色藍浪漫登場，流暢山與水的線條配搭，同樣從中式窗花袖套，透出窗外景色。有烏金XO、柚子兩款豬肉乾，搭配金萱茶，以及柚香檸檬桃山、日式焙茶桃山、滷肉蝦米等三款日式、台式月餅，新東陽招牌肉乾X月餅X台灣茶，組合更細膩豐富。
此外，今年還有頂級版的「金饌和牛」，充滿樂趣的「搖搖骰子豬」，以及秋節象徵「花好月圓」等選擇，價格帶與內容選項豐富。有趣的「搖搖骰子豬」，是以新東陽一口豬肉角搭配豬肉鬆、特色風味粉，親友團聚賞月的同時，也能DIY調味，有多種吃法搭配，讓中秋除了賞月吃餅，也能創造無限歡樂。
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