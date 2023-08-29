審計處指抽水機組老舊難維持功能 新北：已更新47台機組

新北市共有82座抽水站及98座水門，新北審計處發現，2022年抽查發現缺失項目68項，高出前3年數據，且在汛期前檢查發現有19座抽水站是空轉，另有5座抽水站的28台抽水機組老舊或是起抽水位較高，質疑是否可在汛期時可維持正常抽水功能。水利局表示，目前已完成10站47台機組更新，已大幅改善抽水效能。

近年受氣候變遷影響，汛期時容易會有致災型豪大雨，而新北市抽水站使用時間都超過20年，審計處認為，不少項目需要立刻改善。水利局表示，抽水站設備每年都有落實維護保養工作，從2019年起，已完成10站47台機組更新，已大幅改善抽水效能，後續將持續爭取經費進行改善。

針對空轉問題，水利局說明，因抽水站檢查需要配合水門關閉，要蓄積晴天汙水試抽，19座抽水站面臨不易蓄水、環境衛生及民眾觀感問題，不易執行。

水利局回應，已定期排定測試時間，盡量蓄水，還有下雨可抽水時即可運轉測試，也評估在不影響機組安全前提下，有16座抽水站可執行預抽機制，可增加56萬噸滯洪空間，降低機淹水風險。另外，截至今年3月統計，僅寶元、中港抽水站因水位無法達到啟抽水位，其他3處抽水站皆正常。

新北市議員李宇翔指出，他已針對審議處意見向市府建議，水利局雖然聲稱抽水沒問題，但他看過前瞻預算執行率，新北沒有將預算花在治水上，反而做了很多綠美化跟地標工程，理應先做好攸關人命安全的工程，不該做華而不實的作為。

市議員連斐璠表示，過去永和很會淹水，近年做了不少工程，剩下國光路49巷遇到豪大雨時會積水，但過半小時就會退去，審計處指出相關缺失也會注意並督促市府改善。