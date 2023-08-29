四接環評成首要挑戰 薛富盛：政院公報後就能勾選環委

外界關注的四接環評目前還在初審階段，成為環境部及新任環委首要面對挑戰，針對何時舉辦四接環評以及公布新的環委名單，環境部長薛富盛表示，今天是環境影響評估審查委員會組織規程最後一天，明天送行政院刊登公報後，就會由他勾選新任環委名單。但實際公布日期尚未透露。

由於新環委名單將由部長圈選，代表9月前這段空窗期都不會有環評案件審查，薛富盛今天表示，8月14日已把新的環境影響評估審查委員會組織規程預告，今天是預告的最後一天，明天就會送行政刊登公報，公報後就會圈選新任環委名單。

薛富盛表示，外界質疑過去20天都沒有環評審查，但其實環評工作及受理案件沒有停頓，受理後還需做內部程序，現在都照常進行中，9月就會如期歸隊；環委名單部分，環委遴選有其程序，各單位的推薦名單均已經法定程序來遴選，獲選名單很多，前環保署長張子敬基於8月21日屆期，因此勾選的任務就由他來負責。

依照環評法規定，新任環委在收到環境影響說明書後的50天內，作成審查結論公告，必要時可再展延50天；依照環評法及相關辦法規定，環委共21人，其中7人為環保署及各機關官員兼任，另14人由具有環評學術專長及實務經驗專家學者聘兼，日前已啟動第15屆環委的專家學者遴選程序。