立委環團質疑四接環評程序 薛富盛：有民主沒法治會亂

四接環評因部分立委及環團認為其程序問題應重新審查，如今已召開第5次初審仍無下文，環境部長薛富盛今天表示，任何施政都有其延續性，當初環保署根據既有程序進行且符合規範，強調不同看法都會尊重，但「光有民主沒有法治就會混亂」。

四接環評在召開第5次初審時，多名立委質疑範疇界定且認為會議程序有問題，卡關近4小時，在第二次休息過後，環委突然消失並以直播方式審查會議，讓環團暴怒高喊黑箱、大開民主倒車。

由於當時審查四接環評的環委多以在7月31日卸任，之後將遴選新的環委繼續審查。考量新的環委可能較不了解四接環評內容，加上立委及環團認為程序有問題，未來四接環評是否重新審查，薛富盛表示，「任何施政都有其延續性，換了部長就把以前程序否定地，這不是從事公共事務的態度」。

薛富盛說，四接環評還在了解中，但他會秉持其施政一慣性，尤其四接環評已召開5次環評，環委每次都很認真審查，也給很多建議。

薛富盛指出，他了解第5次審查時沒有很愉快的收場，包含環團對於表達意見的方式很不滿，甚為無法參與、不符合程序，但環保署都有根據既有程序在做；民代提到程序問題，他看了資料認為程序上都符合既有規範，強調台灣是多元社會，大家有不同看法，都會尊重，民主跟法治都要同時存在，但「光有民主沒有法治就會混亂」。

薛富盛說，他上任時就已表達，對於環境部針對環團、公民團體的溝通方式，會做某種程度的調整，樂於接受任何意見，也願意找時間與環團擴大交流，讓大家表達意見，但也要兼顧法治，四接環評已召開5次審查，會在「既有基礎上」了解立委、環團正義的焦點在哪，並試圖解決。

至於何時再召開四接環評？薛富盛表示，這部分無法回答，盡管過去20多天都沒有安排環評會議，但其實都有持續受理環評案件，現在排成都很滿，何時召開四接環評仍要由業務單位來安排，「我不宜介入」。