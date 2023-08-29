快訊

直播／蘇拉颱風陸警發布！台東恆春半島首當其衝 氣象局最新說明

鴻海爆量下跌該賣還是勇敢進場？法人曝「這價位」往下買

蔡總統出訪非洲史瓦帝尼 隨行4立委名單出爐

過多蛋白質及喝酒等習慣 小心踩踏痛風地雷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義醫院腎臟科醫師黃啟禎表示，痛風年輕化主要是作息不正常、飲食習慣不良。圖／部立嘉義醫院提供
嘉義醫院腎臟科醫師黃啟禎表示，痛風年輕化主要是作息不正常、飲食習慣不良。圖／部立嘉義醫院提供

嘉義有名35歲蔡姓男子，因關節疼痛至衛福部嘉義醫院腎臟科求診，經醫師檢查發現竟罹患痛風，醫師進一步詢問發現他為了增肌減脂攝食過多蛋白質、濃縮醬汁及喝酒，踩踏飲食地雷。

嘉義醫院腎臟科醫師黃啟禎表示，痛風是尿酸結晶跑到關節腔，進而引起發炎疼痛，這時候痛起來的程度會非常厲害，近年來年輕人流行增肌減脂，大量攝取蛋白質再加上營養不均衡，這時候如果又喝酒，就很容易增加痛風發作機率，因此不建議長期食用單一類食物及高濃縮食物。

他表示，痛風年輕化主要是日常生活習慣不良，加上尿酸本來在體內就會累積，如果這時候沒有做飲食控制，就容易導致痛風發作，針對急性發作患者，最要緊是先止痛，而非降尿酸，並搭配低劑量秋水仙素治療。症狀緩解時間則要看關節大小，小關節大概1至2天會好，大關節要3至5天，但最重要的是，良好的飲食習慣及生活作息。

嘉義醫院腎臟科醫師黃啟禎表示，近年來年輕人流行增肌減脂，大量攝取蛋白質再加上營養不均衡，如果又喝酒，就很容易增加痛風發作機率。圖／部立嘉義醫院提供
嘉義醫院腎臟科醫師黃啟禎表示，近年來年輕人流行增肌減脂，大量攝取蛋白質再加上營養不均衡，如果又喝酒，就很容易增加痛風發作機率。圖／部立嘉義醫院提供

痛風 醫師 嘉義

延伸閱讀

少量多餐、攝取高蛋白…乳癌治療飲食5原則 「這些」保健品不建議吃

眼球地震！全台「最頂奢滷肉飯」整隻龍蝦趴碗上，每日限量三碗，雙北人不怕痛風先開吃

運動不會加速關節磨損，反而強化膝蓋健康！4運動助關節穩定

40歲男性注意！過了此年齡易痛風 高危險族群、成因、3大類型1次告訴你

相關新聞

雨彈升級！南部4縣市豪大雨 屏東大雷雨轟炸

雨彈升級！氣象局下午針對高雄、屏東縣、恆春半島及台南等縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到晚上，呼籲民眾注意雷擊及強陣風，...

午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風

蘇拉颱風逐漸接近中，但南部4縣市下午先有午後雷陣雨，氣象局下午針對嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島發布大...

南下與農民對談！公糧收購調整與否成焦點 陳吉仲這樣回應

公糧收購12年未調漲，引起稻農關心。農業部長陳吉仲今南下台南歸仁舉行「與農對談」座談會。多位農民詢問公糧是否能夠提高，成...

為溝通四接拜會謝國樑？環境部長改口：本來就有規畫

四接環評受外界關注，環境部長薛富盛揭牌當天強調，已把四接列為積極推動項目，會與環團溝通並拜會基隆市長謝國樑，謝國樑則說會...

高雄突然下起傾盆大雨 民眾驚呼雨水像用倒的

高雄市受對流雲系發展影響，今天下午下起大雨，突來的雨勢如同倒水般降下，小港、大寮等地區，驟然強降雨，達每小時50毫米以上...

明日開學腸病毒爆首例重症死亡病例 南部10個月男嬰亡

國內出現今年首例腸病毒感染併發重症死亡病例。衛福部疾管署今公布國內今年首例腸病毒感染併發重症死亡病例，為南部10個月男嬰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦