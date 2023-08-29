過多蛋白質及喝酒等習慣 小心踩踏痛風地雷
嘉義有名35歲蔡姓男子，因關節疼痛至衛福部嘉義醫院腎臟科求診，經醫師檢查發現竟罹患痛風，醫師進一步詢問發現他為了增肌減脂攝食過多蛋白質、濃縮醬汁及喝酒，踩踏飲食地雷。
嘉義醫院腎臟科醫師黃啟禎表示，痛風是尿酸結晶跑到關節腔，進而引起發炎疼痛，這時候痛起來的程度會非常厲害，近年來年輕人流行增肌減脂，大量攝取蛋白質再加上營養不均衡，這時候如果又喝酒，就很容易增加痛風發作機率，因此不建議長期食用單一類食物及高濃縮食物。
他表示，痛風年輕化主要是日常生活習慣不良，加上尿酸本來在體內就會累積，如果這時候沒有做飲食控制，就容易導致痛風發作，針對急性發作患者，最要緊是先止痛，而非降尿酸，並搭配低劑量秋水仙素治療。症狀緩解時間則要看關節大小，小關節大概1至2天會好，大關節要3至5天，但最重要的是，良好的飲食習慣及生活作息。
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