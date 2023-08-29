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抗生素打擊益生菌 反降身體免疫力

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
專家指出，民眾要是過度服用抗生素，將導致腸道益生菌死亡，影響身體健康。（Photo by Zach Bulick on Flickr under C.C. License）
專家指出，民眾要是過度服用抗生素，將導致腸道益生菌死亡，影響身體健康。（Photo by Zach Bulick on Flickr under C.C. License）

抗生素預防細菌感染有奇效，但也可能損及腸道內的益生菌！專家指出，腸道微生物是複雜小生態系，有著調節免疫功能與幫助消化的功能，但過度服用抗生素，將導致腸道益生菌死亡。此外，隨著抗生素濫用，許多病毒產生抗藥性，成為重大公衛議題。

抗生素也殺益生菌

BBC》報導，抗生素是現代醫學用來預防細菌感染的核心，但倫敦帝國理工學院外科醫師顧問金羅斯表示，腸道微生物彼此形成相當複雜的網絡，抗生素恐在無形之間摧毀該生態系，影響人體的免疫與消化。

腸道益生菌種愈多元，對人體健康的助益愈大，但益生菌可能不小心就殺光了特定類型的益生菌，進而影響到整體腸道微生物的生態系。華盛頓大學醫學院教授丹塔斯說，有研究證明，抗生素可能只是短暫破壞微生物的平衡，但部分民眾卻因為抗生素，永久性缺乏某些益生菌。

長期使用抗生素的另一個後果就是讓病毒產生「抗藥性」。牛津大學微生物學教授麥克萊恩說，每次使用抗生素，也會導致腸道的細菌出現抗藥性，並從腸道移動到身體各處，對其他器官造成的正反不一的影響。

膳食纖維助益生菌

consilium》報導， 2020年歐洲有100人死於抗耐性的細菌，如果細菌對抗生素的抗藥性持續增加，未來恐怕小傷口、進行手術都會危及到民眾的生命。目前歐洲醫療體系為了應對抗藥性病毒，每年預計要額外花費11億的成本。

「最好的方法就是不要過度仰賴抗生素」，專家指出，如果腸道益生菌受到影響，反而會降低民眾的免疫力。

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