為溝通四接拜會謝國樑？環境部長改口：本來就有規畫

四接環評受外界關注，環境部長薛富盛揭牌當天強調，已把四接列為積極推動項目，會與環團溝通並拜會基隆市長謝國樑，謝國樑則說會在市府大門迎接，但今天薛富盛卻改口說，本來就規畫拜訪各縣市環保局及縣市長。

薛富盛今與媒體茶敘，會中媒體詢問環境部身為監督單位，為了四接拜會縣市長是否不妥？薛富盛表示，過去看到環保署與環團在溝通上的不良，由於他來自學界，過去都會透過定期的座談會與師生、公民團體互動、了解基層想法，因此上任後就有規畫拜會各縣市環保局，屆時也會利用機會拜會各縣市長。

薛富盛說，環保議題的推動，地方父母官扮演重要角色，環境部負責政策規畫、地方環保局負責執行，地方父母官則管轄其環保局，因此規畫縣市長拜會行程，「當初提到四接議題，若縣市長有想法，我到基隆拜會環保局時，若有安排可一起拜會」，加強溝通達到共識，也可達成達成環境部的政策。