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北醫大開發新多醣合成生物平台 有助對抗細菌

中央社／ 台北29日電

細菌感染嚴重者恐致命，台北醫學大學團隊成功打造多醣合成生物平台，並發現新型多醣合成酶，有助開發針對性抗菌疫苗和藥物，研究結果近期登上國際期刊「自然通訊」。

國際權威期刊「刺胳針」（Lancet）去年曾發表研究指出，2019年全球約770萬人死於細菌感染，占總死亡數的13.6%，高居第2大死因，僅次於缺血性心臟病。

台北醫學大學藥學系副教授謝尚逸今天透過新聞稿表示，率研究團隊耗費4年時間，開發了第1個「多醣合成生物平台」，可快速鑑定不同種類細菌的多醣合成酶。

謝尚逸說明，由於多醣合成酶大多是膜蛋白，功能鑑定很不容易，近日研究團隊利用此平台又發現了4種全新的多醣合成酶，這在過去是不可能的任務，對科學家而言，快速找到不同類型細菌的多醣合成酶，有望為細菌感染疾病提供新的治療策略。

至於發現新的多醣合成酶，可作為小分子化合物的標靶，用來阻斷細菌細胞壁多醣的合成，開發新型抗生素。

過去多醣合成法的主流方式有兩種，一是中研院院士翁啟惠的「一鍋式酵素合成法」，二是德國科學家希柏格（Peter Seeberger）教授的「固相多醣合成法」。謝尚逸表示，多醣合成生物平台成功開發出第3種多醣合成方法。

謝尚逸團隊利用酵母當作多醣合成的細胞工廠，大幅縮短合成時間，這對於量產多醣次單位疫苗具有重要意義，為疫苗和多醣藥物開發提供了高效、低成本的解決方案。

醣分子做為次單位疫苗的研究，包括應用於肺炎鏈球菌、嗜血桿菌，用來保護人類對抗肺炎、敗血症等細菌感染的疾病。謝尚逸表示，這項研究有望應用於未來幫助人類對抗細菌感染，並為生物技術、藥物研發等領域帶來新的發展機遇。

此項研究成果的發表在國際學術界引起廣泛關注，近期也登上國際頂尖的「自然通訊」（NatureCommunications）期刊。

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