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三鶯新生地孕育新北第一間美術館！姚仁喜「詩意建築」打破框架、揉合新舊

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文／姜雅馨

大漢溪和鶯歌溪匯聚處的三鶯新生地，經過逾20年時間籌備的「新北市美術館」在此落地生根，這棟建築是由建築大師姚仁喜帶領大元建築工場親手設計而成，從通往新美館的耐候鋼橋樑、新美館建築本體到藝術街坊，姚仁喜結合人地關係，期盼在削弱建築物既有印象的同時，也能透過新舊元素帶給大眾不一樣的視覺感受。

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名作遍佈全台！蘭陽博物館、高鐵新竹站、遠百信義A13均出自姚仁喜之手

姚仁喜自東海大學建築系、柏克萊加州大學建築碩士畢業後，著手成立大元建築工場，現今全臺各地都能見到他的代表作品，包含國立故宮博物院南部院區、蘭陽博物館、高鐵新竹站及彰化站、遠東百貨信義A13等地，拿下建築部門第11屆國家文藝獎。

作品享譽世界的姚仁喜，曾獲美國建築師協會（AIA）頒發榮譽院士，並描述他的作品為「利用建築元素的創作，具體掌握人類情感與生命狀態、文化語境與歷史涵構、場所精神與人性尺度，充分彰顯了他的人文精神」、「以來自東方的美學與心靈的涵養，以素材、造型與自然光的交互輝映，加上高度的創意與專業的執行力，建築因而盈溢詩意」。

姚仁喜操刀新美館建築設計！運用模糊元素打造「蘆葦叢中的美術館」

「在這樣大山大河的這種場景裡面去做一個很準確的房子，好像對我來講不是很洽當。」一接到這個案子、構思如何設計新美館建築時，姚仁喜發現，這塊新生地個性很強，不僅地理環境身處三峽、鶯歌與大漢溪，宛若是溪中之島，乾涸的河床還會露出類似陶瓷石塊，10月前後則會出現許多蘆葦。於是他決定融合在地人文歷史，減弱建築物印象，運用不同建材和元素打造「蘆葦叢中的美術館」。

新美館建築外觀由3,166根、直徑20公分圓柱狀鋁管及三種深淺不一的凹凸灰色鋁板包覆，內層則使用陶管設計，結合鶯歌陶瓷文化也達到節能減碳、減少吸熱效果。其中，每個鋁管不僅有專屬編號與擺放位置，也特別進行噴砂處理，讓鋁管有反光作用但也不會過於明亮，遊客從橋的側面觀看，這些鋁管不像從橋上長出來，而是穿越橋板，達到模糊建築物效果之餘，也模擬蘆葦在微風中搖曳姿態。

姚仁喜帶領大元建築工場操刀新北市美術館建築設計。

▲姚仁喜帶領大元建築工場操刀新北市美術館建築設計。

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走到新美館必經「耐候鋼橋樑」！精密鏽層不畏長年日曬雨淋

多數人從捷運通廊走到新美館勢必會經過「耐候鋼橋樑」，姚仁喜也笑稱「有一點像我們去日本神社要走表參道」的感覺，走在紅磚地板橋面上，儘管兩側看似粗糙，不過精密鏽層實則不畏長年日曬雨淋，待時間流逝、耐候鋼表面滿鏽時，就會呈現與三峽老街、地磚相呼應的紅橘色調。

▲從捷運通廊走到新北市美術館必經耐候鋼橋樑。

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藝術街坊隨處可見混泥土、清水模牆面！遊客駐足欣賞也能自由穿梭探索

從新美館走到藝術街坊，這裡塑造成藝術村氛圍，另模擬周邊起伏山勢、大漢溪河床，也有狹窄的巷弄和寬敞的廣場、平臺，姚仁喜團隊透過淡化地面與屋頂界線，讓民眾在爬坡過程中自由穿梭空間場域。

此外，藝術街坊牆面使用混泥土、清水模設計，混凝土牆面特意由土木技工師手工鑿出相同深度與顆粒感的碎裂狀，創造不規則、宛如水面波光斷面，木紋牆面則是人工組合大小不同木板並按壓而成，雖然過程耗時費工，卻也高度還原大漢溪裸露河床的初始狀態。地面則使用象徵古老磚窯意象紅磚鋪設，和新美館的建材形成強烈對比，讓遊客來到新美館園區沈浸在藝術氛圍之餘，也能駐足欣賞建築設計的用心。

新美館以「蘆葦叢中的美術館」為設計理念

▲新美館以「蘆葦叢中的美術館」為設計理念。

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