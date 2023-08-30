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你對燈光印象還停留在夠不夠亮？一隱照明設計用「沉浸式光影」照映生活與生存差距

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文／徐暘甯

什麼是「照明設計」？相較「燈光」時時刻刻存在我們身邊，是生活中無法缺少的一部分，「照明設計」一詞乍聽之下似乎跟日常有些距離。不過，在國內外獲獎無數、致力將光影之美與建築空間融合的知名照明設計團隊「一隱照明設計顧問」卻不這麼認為，與其說是「距離感」，倒不如說「一般大眾覺得好像跟照明有點距離，是因為他沒有接觸到、他沒有感受到」。

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新北市美術館園區由「一隱照明設計顧問」負責設計。

▲新北市美術館園區由「一隱照明設計顧問」負責設計。

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你對燈光的想像還停留在「亮不亮、夠不夠亮」嗎？

過往大眾對燈光的想像跟印象就只停留在「功能性」，例如燈光亮不亮？夠不夠亮？缺少了從其他角度看待燈光的體驗。「一隱照明設計顧問」設計師劉炳毅表示，「燈光是一個非常美的事情，一般我們講到美的時候就會把它從燈光延伸到照明，然後再延伸到所謂的光的環境」 ，實際感受建築、空間與光影之間相互融合、彼此襯托的美感後，自然就能把照明設計與生活的距離感拉近。

一隱照明設計顧問團隊設計師劉炳逸、主持設計師朱英文。

▲一隱照明設計顧問團隊設計師劉炳逸、主持設計師朱文英。

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保留珍貴生態資源！一隱照明用燈光設計幫你上一堂環境教育課

好的照明設計需要具備什麼樣的條件呢？「一隱照明設計顧問」主持設計師朱文英提到，「第一個是要對基地本身要有足夠的研究，對未來的使用情況也要有足夠的了解，再加上照明設計師自己本身的專業度和美學涵養」，多方面相互配合後才會形成一個好的照明。

以新北市美術館園區的照明設計為例，朱文英和劉炳毅在實際場勘後發現園區中竟然有現在已經相當少見的「豆娘」，這種貌似蜻蜓的食肉昆蟲以往常出現在乾淨的溪水邊，但隨著現代社會發展逐漸消失蹤跡。為了提醒年輕一代這珍貴的環境資源，朱文英和劉炳毅特別將豆娘融入照明設計的元素中，投影在不同的角落，希望大家走訪園區時也能順便上一堂生態教育課程。

新美館建築內部照明設計。

▲新美館建築內部照明設計。

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一隱照明設計顧問結合三鶯地區特色設計「豆娘」照明。

▲一隱照明設計顧問結合三鶯地區特色設計「豆娘」照明。

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藝術讓生活更有細節　填補生活與生存的差異！

「藝術可以讓生活有更多細節，照明可以讓生活更有質感！」朱文英認為，燈光照明能讓大眾藉由光與環境間的相輔相成，看見生活中更多的美好；劉炳毅則從「生活與生存的差異」表達看法，他表示「城市不應該只有提供所謂的硬體」，除了供給人們生存所需的要素之外，同時也應當供應藝術資源作為大眾的精神糧食，如此才能擁有真正的「生活」。


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