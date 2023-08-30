讓衝擊的視覺元素達到和諧！景觀學會理事劉金花：「不著痕跡」是最高層次的景觀設計

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文／徐暘甯

你對景觀設計的想像是什麼？你知道景觀設計包含哪些範圍嗎？從事此行業多年、擁有多項大型公共工程景觀設計經驗的華廷國際設計顧問公司執行長、中華民國景觀學會理事劉金花指出，景觀設計其實是一門要整合多項不同專業的學問，不只是做出美觀的設計，更要兼顧水利、水土保持、土木工程、交通、生態和法令等眉角。

除此之外，在地景設計、保存及各種實際層面上取得平衡，也是考驗設計師能力的重要課題，「我們設計的核心跟創造力，都是要跟基地的特性去取得一個和諧共存的關係」。

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▲新北市美術館建築本體。

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不是置入設施才叫景觀設計！劉金花：「不著痕跡」才是最高層次

每接到一項新專案時，該從哪裡開始發想設計概念呢？劉金花認為，「體驗」很重要，必須先實地感受基地的人文、天氣、歷史和風光水土等潛力，找出核心景觀價值後，再依循其精神發展設計。

舉例來說，像是執行新北市美術館園區的景觀設計時，核心景觀就是美術館本體，劉金花以「低介入地景」作為設計核心主軸，希望為到此一遊的旅客，營造一種不知不覺就將視線焦點落在美術館建築的氛圍，而非用很強的結構及主題性景觀去塑造園區景象，不著痕跡地讓整體視覺維持和諧，但又能自然而然凸顯出核心主體。

▲負責新美館園區整體環境設計的華廷國際設計顧問公司執行長劉金花。

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美術館、客家圓樓、高架橋帶來劇烈視覺衝擊 「平衡、協調」成最大課題

提到設計新美館的心路歷程，劉金花提到，其中最困難的挑戰就是處理多元的視覺景觀，美術館園區佔地十多公頃，有外型現代的新美館、在地傳統的三鶯之心藝術園區，以及融合客家圓樓外貌的運動中心，另外還有其他工程堆置土坡和高架捷運視覺衝擊。

位處三鶯新生地的新美館園區，不僅是山林、都市及大漢溪生態交會地，遠處也能隱約見到大漢溪的河階地形及灘地，水綠生態資源相當豐富。正因如此，園區治洪的重要性也更加被凸顯，為解決此項問題，劉金花將滯洪池設置在美術館前方，不只滿足機能性，同時還能透過清澈的水面映照建築主體，為整體景觀加分，讓這棟「蘆葦叢中的美術館」在光影變化下別有一番樣貌，搖身成為吸引大眾爭相打卡的熱門景點，「很推薦黃昏時來戶外園區走走，大漢溪畔微風徐徐加上黃昏光影，非常的舒服，也非常的好拍。」

▲新美館加入許多環境設計概念。

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