登革熱本土病例逾3000例 新增今年首例母子垂直感染

登革熱情嚴峻，衛福部疾管署今最新公布，本土病例突破3000例，新增今年第3例死亡個案及今年首例母子垂直感染個案。疾管署指出，第3例本土登革熱死亡個案，為雲林縣80多歲男性，有慢性腎病及高血壓等慢性病病史。另在南部登革熱盛行區，新增母子垂直感染個案，案母8月8日產下個案，因NS1快篩陽性通報確診，新生兒直到8月22日確診。此母子垂直感染為國內第二例，上一例為2015年時。

疾管署防疫醫師林詠青說，第3例本土登革熱死亡個案，為雲林縣80多歲男性，有慢性腎病及高血壓等慢性病病史，未通報感染登革熱，8月17日晚間因發燒、畏寒、肌肉痠痛、疲倦虛弱、食慾差等症狀就醫，經NS1快篩檢驗陽性確診後返家休養，但於8月20日出現疑似腸胃道出血的瀝青樣便症狀。

病患於隔日、8月21日因身體持續不適再次就醫，出現血球及血小板低下、雙側肺浸潤、肝臟發炎指數過高等症狀而收治住院，8月25日因病況惡化，腸胃道出血，經急救無效，不幸過世。死因爲併發重症及出血致死

另上周在台南市登革熱盛行區，新增1例母子垂直感染個案。林詠青指出，此為今年國內首例，個案為居住於登革熱流行區的未足月新生兒，出生時檢驗未檢出，但8月22日個案手腳出疹且活動力下降，8月24日就醫，因NS1快篩陽性通報確診，經衛生單位疫情調查，個案母親於8月8日分娩後持續發燒，8月9日就醫，因NS1快篩陽性通報確診。

疾管署副署長曾淑慧說，目前登革熱疫情仍處在高峰，經邀集個案治療團隊及專家學者討論後，依據個案及案母疫情調查、臨床症狀以及檢驗結果並回顧相關文獻，研判個案為母子垂直感染。目前該新生兒個案健康狀況穩定，已於今日上午出院。

林詠青說，登革熱傳染仍由蚊媒傳染為主，母子垂直感染少見，研判應該是孕婦生產前遭到病媒蚊叮咬感染，病毒經由母體胎盤進而造成胎兒感染，而新生兒登革熱的情形，可能是無症狀感染，即便有症狀，因新生兒無法說明，因此，產婦生產前後如果出現發燒症狀，應提高警覺， 若新生兒出現發燒、嗜睡、意識不清、皮膚紅疹、不正常出血、嘔吐等情形，應注意可能感染為登革熱，家長應隨時注意，一旦新生兒感染需住院觀察治療。

疾管署提醒，保護孕婦及新生兒最有效的方法便是清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施；新生兒建議可以物理方式，如穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等進行防蚊。

依疾管署統計，國內今年8月22日至8月28日新增892例登革熱本土病例，個案居住地臺南市802例、高雄市34例、雲林縣33例、屏東縣5例、新北市4例、台北市3例、桃園市、新竹市、台中市及嘉義縣各2例、新竹縣、苗栗縣及彰化縣各1例；年齡介於未滿10歲至90多歲，其中507例男性、385例女性，發病日介於7月31日至8月28日，另新增1例死亡個案。

疾管署說明，本土疫情持續升溫，今年截至8月28日累計3026例本土病例，其中台南市2583例、雲林縣268例、高雄市109例、屏東縣26例、台中市及嘉義縣各8例、新北市5例、台北市及新竹市各4例、桃園市3例、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及南投縣各2例，全國已有半數以上縣市曾出現病例，病例數為近10年同期次高。

目前登革熱個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔39%，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比26%；今年累計11例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣9例、台南市2例，其中1例尚住院中，另累計3例死亡病例；目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。今年累計130例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以泰國38例、馬來西亞21例、印尼19例及越南17例為多。

疾管署提醒，因病媒蚊之一的白線斑蚊廣泛分布於全台海拔1500公尺以下地區，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，減少戶內外的積水容器，降低病媒蚊孳生，從事戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲及使用中央主管機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑。民眾若確診感染登革熱，請於發病後５日內採取防蚊措施，如家中裝設紗窗紗門、穿著淺色長袖衣褲、睡覺時掛蚊帳、使用電蚊拍(蚊香僅具驅蚊效果)等，並適時使用防蚊藥劑。

同時仍應持續清除環境孳生源，並配合政府必要之緊急化學防治措施，降低次波疫情發生風險。另請持續留意自身健康狀況，若出現腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等登革熱重症警示徵象，務必儘速就醫。登革熱相關資訊請至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。