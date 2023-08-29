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午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風

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午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風。本報資料照片
午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風。本報資料照片

蘇拉颱風逐漸接近中，但南部4縣市下午先有午後雷陣雨，氣象局下午針對嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，恐下到晚上。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高屏地區及嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

此外，包括台北等多個縣市則有逾36度高溫，氣象局下午發布高溫橙色及黃色資訊，影響時間為今天白天。

高溫橙色36燈號：台北市、花蓮縣、台東縣。高溫黃色燈號：新北市、桃園市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

氣象局指出，天氣高溫炎熱，今日中午前後台北市地區、花蓮縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市地區、桃園市地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號，也恐逾36度高溫，呼籲民眾注意。

南部4縣市大雨特報。擷取自氣象局網站
南部4縣市大雨特報。擷取自氣象局網站

大雨特報 氣象局 蘇拉颱風

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