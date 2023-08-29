午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風

蘇拉颱風逐漸接近中，但南部4縣市下午先有午後雷陣雨，氣象局下午針對嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，恐下到晚上。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高屏地區及嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

此外，包括台北等多個縣市則有逾36度高溫，氣象局下午發布高溫橙色及黃色資訊，影響時間為今天白天。

高溫橙色36燈號：台北市、花蓮縣、台東縣。高溫黃色燈號：新北市、桃園市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。