聽新聞
test
0:00 / 0:00
午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風
蘇拉颱風逐漸接近中，但南部4縣市下午先有午後雷陣雨，氣象局下午針對嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，恐下到晚上。
氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高屏地區及嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
此外，包括台北等多個縣市則有逾36度高溫，氣象局下午發布高溫橙色及黃色資訊，影響時間為今天白天。
高溫橙色36燈號：台北市、花蓮縣、台東縣。高溫黃色燈號：新北市、桃園市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。
氣象局指出，天氣高溫炎熱，今日中午前後台北市地區、花蓮縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市地區、桃園市地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號，也恐逾36度高溫，呼籲民眾注意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言