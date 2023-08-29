玉山國家公園公告全面禁止入園 原核發許可證已失效

因應蘇拉颱風防颱措施，玉山國家公園昨晚自發布海上颱風警報起，公告全面禁止入園活動，原已核發的入園許可證失效，欲再進入山域時須重新申請，因應颱風來襲，南投縣警察局調查表示，截至8月28日15 時40分，入山申請登山客（信義鄉申請，餘免申請），共有32件140人，經勸阻未上山者，計有28件120人，已入山者，計有4件20人，已下山者計1件2人、於山區安全住宿的有3件18人，均有連絡到案。

南投縣消防局指出，縣府上午召開應變會議後，指示各鄉鎮公所確實督導轄區完成物資儲備，密切監控颱風動態研判，必要時針對山地村里等易成孤島地區居民，執行預防性疏散，南投衛生局則視颱風動態，必要時執行洗腎病患或孕婦等，預防性疏散後送至醫療院所或適當避難疏散場所等工作。

玉山國家公園表示，因中央氣象局發布蘇拉海上颱風警報，依國家公園法第十九條、災害防救法，昨天23時30分起公告全面禁止本園生態保護區的入園活動，原先核發的入園許可證於該期間失效；欲再進入本區時須重新申請；颱風警報解除後，視災害復原情形，另公告恢復入園活動日期。