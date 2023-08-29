眼前突有黑影東西也變小 檢查竟是視網膜病變

41歲詹姓男子兩周前發現右眼出現一個淡淡黑影，看出去影像比左眼還小，詹本來以為是近期工作處理重大企劃案，因壓力太大眼花，休息後應會好轉，但假期結束右眼的情況依舊沒有改善，故至新竹台大分院新竹醫院眼科部就診。經過醫師詳細問診及檢查後，診斷詹的右眼罹患中心漿液性脈絡膜視網膜病變，先建議詹改變生活習慣，持續觀察。

醫師李宜潔說，中心漿液性脈絡膜視網膜病變大部分是急性發作於單側眼睛，特徵為視網膜色素上皮細胞層有一個或以上的漏水點，造成滲出性的漿液性視網膜色素上皮細胞剝離或是視網膜剝離，好發於30至50歲的健康男性。

雖然造成的原因尚未明確，但高度壓力、精神緊張、長期類固醇使用、酗酒、吸菸、熬夜等因素都會增加發病風險。病患會突然發現影像轉暗、變小，甚至扭曲變形，色覺的敏感度也會下降，對於近距離的文書處理工作者將有很大的影響。大部分的患者，漿液性變化會在一至六個月內自行吸收，也有少部分的病患症狀持續或是症狀反覆發作，造成視網膜色素上皮細胞病變，且變為慢性中心性漿液性脈絡膜視網膜病變，甚至出現永久性視力降低。

李宜潔說，中心漿液性脈絡膜視網膜病變與其他黃斑部病變在臨床表現上容易混淆，要確定是否為中心漿液性脈絡膜視網膜病變，需要利用眼底螢光攝影檢查，排除其他可能的黃斑部病變，如視網膜下新生血管，高度近視黃斑部病變等，並且查明是何處視網膜色素細胞的滲漏造成黃斑部視網膜剝離。

李宜潔提醒，目前針對中心漿液性脈絡膜視網膜病變的治療，首先會建議病患戒菸、不熬夜、放鬆心情等先改善生活型態，病人大多預後良好，視網膜剝離在3至4個月內就自行吸收。若是自行吸收緩慢，則建議與醫師充分討論，改使用口服藥物、局部視網膜雷射、或是光動力療法等適合的方式治療。