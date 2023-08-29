city’super「黑鮪魚腹肉排」 北市衛局檢出一氧化碳令下架

北市衛生局今天公布今年第二波抽驗水產品結果，31件產品遍及水產店、餐廳、賣場及超市等販售場所，其中1件「黑鮪魚腹肉排」檢出一氧化碳不符規定，已要求販售業者下架產品且不得販售，並移請產品來源轄管新北市衛生局依權責辦理。

衛生局這次抽驗5件深海魚類、5件養殖魚類、11件貝類、5件甲殼類、5件頭足類，一共31件生鮮水產品；依種類檢驗動物用藥多重殘留48項、孔雀綠及結晶紫及其代謝物4項、一氧化碳，以及重金屬鎘、鉛、甲基汞。

檢驗結果出爐，1件遠東都會股份有限公司復興店（city’super復興SOGO店）的「黑鮪魚腹肉排」檢出一氧化碳，衛生局已令販售業者下架違規產品，並移請產品來源轄管的新北市衛生局依權責辦理。

國內不得使用一氧化碳處理生鮮水產品，若調查違規屬實，衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款規定，依同法第44條第1項第2款，處來源業者6萬元至2億元罰鍰。

衛生局指出，一氧化碳是一種無色、無味、無臭的氣體，因其可與魚肉中肌紅蛋白的血紅素結合，使外觀看起來色澤鮮豔、紅潤，因此以一氧化碳處理生魚肉會讓賣相變佳 ，而掩蓋肉品原有的色澤。

衛生局說，消費者選購水產品時，常以色澤來判斷魚肉的新鮮度，呼籲民眾不要購買顏色呈現異常鮮紅魚肉，應選擇具有生產履歷或信譽良好的業者，避免選購來源不明的產品。