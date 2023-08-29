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土耳其進口雞蛋又出包 義大利松露頻違規食藥署行文駐台辦事處討說法

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
義大利出口「新鮮夏季黑松露(FRESH SUMMER TRUFFLES (TUBER AESTIVUM))」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
義大利出口「新鮮夏季黑松露(FRESH SUMMER TRUFFLES (TUBER AESTIVUM))」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境食品檢驗不合格清單，其中農業部專案進口的土耳其「帶殼雞蛋」本周又驗出一批5萬3344公斤違規，檢出硝基呋喃代謝物13.7 ppb，為台灣禁止的動物用藥，全數遭退運銷毀。同時，義大利「新鮮夏季黑松露本周又上榜。食藥署副署長林金富表示，今起對義大利松露採取3管制措施，並行文駐台辦事處，要求10月16日前說明改善。

由農業部專案進口的雞蛋，本周又遭食藥署攔截一批違規，檢出硝基呋喃代謝物3-amino-2-oxazolidinone(AOZ) 13.7 ppb，總重5萬3344公斤。林金富表示，硝基呋喃代謝物為台灣禁用的動物用藥，依規定不得檢出，定量極限以機器能夠檢出的極限值0.01ppm為限，全數皆依規定退運、銷毀。

林金富說，土耳其帶殼雞蛋累計至今已有6批不合格，整體進口量為165批，不合格率3.64%，風險並不高，將持續採行百分之百逐批查驗措施到今年底為止。

林金富表示，食藥署也會將違規情形提交到跨部會會議上討論，研議是否先「暫停土耳其雞蛋進口」，目前台灣進口雞蛋共有9個來源國，同時進口業者也會尋求其他供貨源，確保進口蛋品符合台灣食安規定。

義大利進口來台的「新鮮夏季黑松露」本周又遭攔截，總重30公斤，檢出重金屬鎘3 mg/kg，進口商為「聯馥食品股份有限公司」。林金富表示，由於義大利松露到8月27日統計為止，輸入86批有7批違規，近期風險有增加，且都是重金屬汙染3ppm至5ppm不等，超出鎘在蕈菇類限量的2 mg/kg。

「將對義大利松露採取3管制措施。」林金富指出，今天起對義大利輸入的所有松露調高到50%的加強抽批措施，而7批違規紀錄中以3製造商違規率較高，針對「FAYE GASTRONOMIE ITALIA S.R.L.」、「URBANI TARTUFI S.R.L.」、「TARTUFI MORRA SRL」3家製造商則採取百分之百逐批查驗；同時也行文義大利駐台辦事處，要求10月16日前說明並提交改善報告。

土耳其出口「帶殼雞蛋(FRESH WHITE SHELLED CHICKEN EGG(TABLE EGGS))」檢出動物用藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
土耳其出口「帶殼雞蛋(FRESH WHITE SHELLED CHICKEN EGG(TABLE EGGS))」檢出動物用藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
林金富表示，由於義大利松露到8月27日統計為止，輸入86批有7批違規，近期風險有增加，今日起拉高邊境查驗比率。圖／食藥署提供
林金富表示，由於義大利松露到8月27日統計為止，輸入86批有7批違規，近期風險有增加，今日起拉高邊境查驗比率。圖／食藥署提供

義大利 雞蛋 食藥署 農業部

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