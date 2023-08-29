神準！澎湖大姊潮間帶戳蛤蠣「一戳一顆」 在地人：山海是我們的零食櫃

澎湖潮間帶有著豐富的生態資源，撿各種螺貝是澎湖婦女們最熱門的休閒活動。日前有一名女網友發文分享，她表示去澎湖旅遊時遇見一位大姊，拿著鐵製探針一戳就是一顆蛤蠣，深感奇妙，引發網友熱議。

有一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，她到澎湖旅遊時，看見一位大姊走在佈滿生物碎殼的潮間帶，拿著細長鐵製探針一戳下去，起來就是一顆蛤蠣，深感神奇！原PO表示「哇！這技術好厲害，光用眼睛看得就知道哪裡的沙子底下有蛤蠣」。

原PO透露，突然覺得自己以前拿鏟子在沙灘到處亂挖的方法，根本是瞎子摸象，只差沒被在地人嗆「都市仔不要亂來！」真正技術活是光靠用眼觀察就知道潮間帶底下有沒有蛤蠣，想想也是，要靠撿拾海產維生，增加效率賺錢才會快。

原PO表示，以前有聽聞過經驗老道的傳統漁夫，光看海平面就能知道底下有無魚群，這種觀察眼力是著實令人嚮往。這位大姊告訴她「要學會觀察潮汐、還有潮間帶地面起伏、海水溼度夠不夠，現在年輕人都不想學了，兒童時期學起來比較快，長大後要掌握觀察力就比較不容易」。

這位大姊還透露「以前我和同鄉老朋友約好飛回澎湖的時間都要先看潮汐，一起回來在潮間帶戳戳，共同的回憶。」原PO也表示，倚靠觀察力在潮間帶有效率的撈蛤蠣，好喜歡這種古老的傳承技術，若在都市闖蕩失敗，起碼在潮間帶不會餓死了，開心！

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「對，我們這邊也叫血蛤，是蛤貝類中的極品，版主真幸運啊！遇到不藏私的行家」、「現在市場很少看到血蛤了」、「小時候我們都在小溪裏摸蜆仔，現在小溪應該是一顆也沒有」、「我阿嬤都拿一支湯匙去沙灘散個步，回來就一桶了，她的說法是有氣孔，雖然我是看不出來」、「感覺很像在深山裡面，遇到超厲害師父的感覺」。

不過，有在地的澎湖人出面更正「我們澎湖叫這『厚殼仔』，是一種常見貝類，不是血蛤！」、「我們這邊叫『抓目』的台語」、「小時候住澎湖，假日嘴饞會跟同學去海邊撿螺、貝類回家煮，夏天拔風茹草熬青草茶，山海就是我們的零食櫃」、「有時間算好退潮時間，澎湖潮間帶及沙灘處處是海鮮」。