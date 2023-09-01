三颱亂舞！出國遇颱風「班機取消」該怎麼辦？ 旅遊達人：先做一事就不怕

出國玩遇到颱風攪局，萬一回不了國，要有哪些應變措施呢？旅遊達人「這裡胡說 x 傑西大叔」在Podcast節目「191. 0815大阪颱風事件分析 班機為什麼不飛 如果是你應該要怎麼做 高速公路上的閒聊」，與大家討論並給出相應的應對方法。

班機不飛 我該怎麼辦？ SOP 1 ：先確定班機延誤起飛／還是取消 SOP 2 ：若班機取消 先決定一定要飛回來／還是可以多留幾天 SOP 3 ：如果一定要回來

✅改買機票（快狠準）

✅訂飯店

✅確認不便險 SOP 4 ：如果可以晚幾天

✅跟航空公司改航班時間

✅找家飯店躲

✅準備食物 SOP 5 ：如果有加班機

就得守在機場，先搶先贏

旅遊大人傑西大叔跟奶茶在個人Podcast節目中表示，分享遇到颱風的時候，班機異動時應該怎麼辦？首先航空公司會有兩種應對方式，分別是航班時間異動與取消航班。如果是遇到航班時間異動的人都不用太擔心，因為原航班班號一樣起飛，一定會有位子，只是時間上要做更動而已。但是遇到取消航班的話就另當別論了。

當你遇到取消航班的時候，當下無論是客服或是現場都是非常混亂的，如果時間太晚甚至現場不會有任何的服務人員，那麼我們應該怎麼做呢？傑西大叔表示要先趕快訂附近的飯店，保證自己有可以歇腳吃飯的地方，因為遇上天災導致取消航班的狀況都是長期抗戰，不會說馬上就可以處理，甚至會延誤到好幾天後，所以保證自己有地方住是很重要的。

（示意圖／Ingimage）

接著，要評估自己是不是真的這麼急著要回去，如果可以的話，多留幾天的班機會比較有空位，也可以相對不那麼緊張，多享受幾天的旅遊。先處理機票、住宿，再把保險理賠的相關問題考慮進去，保險理賠可以等回國後再處理，先處理眼下的問題比較重要。

由於每一家航空公司的體系都不同，所以面對緊急事態的處理方式也不同，如果有遇到加開班機的狀況，一定要在現場排隊等機位。傑西更是提醒大家，買機票的時候不要貪小便宜、選擇不可退換票的機票，不然真的出事的話，反而會花費的更多。

最後也要大家注意，如果在班機還沒有發佈任何消息，提前回國的話，所有的花費都會是自己承擔。雖然遇到天災的時候大家都會心慌慌，但是也不要破口大罵，沒有人會願意看到停飛這種狀況發生，請大家互相體諒，一起想辦法比較重要。