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他遇ATM故障無法提款 宜蘭好心女孩一招「給現金搭車」網議論

聯合新聞網／ 綜合報導
羅東轉運站。示意圖，非新聞當事者。圖／首都客運提供
羅東轉運站。示意圖，非新聞當事者。圖／首都客運提供

在這詐騙猖獗的年代，人間仍然處處有溫情在。日前有一名網友發文感謝，他表示當時身體不舒服無法走遠去提款，在宜蘭遇好心人伸援手，讓他深感溫暖，卻意外掀起網路正反論戰。

有一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」上貼出一張發文表示，他想提領現金，但是羅東轉運站的ATM剛好無法提領，當時身體不適無法走太遠，身上沒現金無法搭車回家，他試著連問了兩輛計程車，司機都說不能轉帳，好險這時有一位路過的好心女孩，聽到他跟司機的對話，主動來跟原PO說可以給他現金。

原PO透露，這位好女孩主動表示可以轉帳給她，她再給原PO現金，就這樣好心女孩解決了原PO的困境。原PO想在社團裡面感謝這位好心的小姐，想跟她說聲謝謝，因為她讓原PO深深感受到宜蘭人的溫暖。

這篇文章迅速引起熱烈討論，很多網友紛紛表示「人間是有愛的」、「轉運站的ATM確實常常壞，因為有時候要用都不行」、「建議出門前，確認身上現金是夠的會比較好」、「心善的人會有好報」、「你一定也是個好心人，才會遇到好心人」。

不過也有不少網友提醒「其實不換也是人之常情，畢竟世風日下，人心不古」、「其實這樣做很危險，雖然那個人是好意」、「雖然很有人情味，遇到好人，但其實蠻危險的，尤其是詐騙洗錢防不勝防，還是要保護自己」、「如果遇到有心人可能成為詐騙集團洗錢的工具，真的不要」。

但也有網友認為「姑且不論壞的方面，人間自有真情在」、「詐騙太多，判斷力及運氣決定於對方」、「今天就不嘴了吧，來點正能量」。

詐騙集團 洗錢 羅東 ATM 宜蘭

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