蘇拉逼近中恐與海葵產生藤原效應 吳德榮：東南部恆春首當其衝

氣象局昨晚針對颱風蘇拉發布海上颱風警報，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，蘇拉在呂宋島東北方海面，向北北西轉西北，逐漸逼近台灣，明(30)日中心通過台灣南端近海；周四(31日)進入台灣海峽南部，東南部恆春首當其衝。

吳德榮指出，最新中央氣象局預報資料顯示，中颱蘇拉在呂宋島東北方海面，向北北西轉西北，逐漸逼近台灣，明(30)日中心通過台灣南端近海；周四(31日)進入台灣海峽南部；其「不確定範圍(紅框)」仍有600公里。

最新歐洲模式模擬顯示，蘇拉打完圈後，轉向西北，周三晚中心經台灣南端近海；其暴風圈帶來的威脅，仍不可輕忽。另一輕颱海葵向西北西進行。由於各國模式模擬「蘇拉」及「海葵」的範圍大小、差異甚大，周五(1日)之後，兩者相對距離逐漸縮小，開始產生或大或小的「藤原效應」(雙颱共舞)，也使得不同模式的模擬路徑非常分歧，不確定性很大，需再觀察。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日蘇拉逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨；西半部晴朗炎熱，要注意防曬，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。各地區平地氣溫：北部23至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至37度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日蘇拉逼近，東半部及屏東有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，南部晚起風雨增大；周四(31日)「蘇拉」雖受地形破壞而迅速減弱，但各地受風雨影響最大，應嚴加戒備。

周五(1日)蘇拉持續減弱，局部地區仍有較大雨勢及強陣風，仍應戒備。周六、下周日(2、3日)各國模式模擬非常分歧，不確定性很大，需再觀察。