蘇拉颱風發海警 公路總局可能實施管制路段出爐

近日繼武聖、花園、大東等幾個當地知名夜市後，其中大東夜市又再多一個「大東東夜市」，且位置就在原大東夜市的同處上。讓當地人及觀光客苦惱，在原本演化已耳熟能詳的「大大武花大武花」口訣之後，恐怕會再增加一個長達21字的新式口訣

2023-08-28 16:07