蘇拉颱風發海警 公路總局可能實施管制路段出爐
中央氣象局28日晚間11時30分發布蘇拉颱風海警。交通部公路總局指出，為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判可能實施管制路段，包含台8線中橫公路東段、台9線南迴公路、台11線（人定勝天路段）、台20線南橫公路東段、台23線東富公路，實際依即時氣象情資機動調整。
公路總局表示，至8月28日已召開2次工作會議，辦理相關防汛應變整備作業。依最新情資顯示，未來於29日下半天起逐漸受外圍環流影響，中南部山區有豪雨發生機率，將視風雨狀況發布預警警戒作為。
公路總局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。
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