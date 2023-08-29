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無障礙立專法？ 賴清德允定期檢討

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導

民進黨總統參選人賴清德昨天出席「與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會」表示，將抱著「行公義、存憐憫，與謙卑的心」和大家共同合作，更承諾未來會定期召開會議，廣納各界建議。他也表示將評估是否新立「無障礙專法」。

昨天現場邀請共十九位長期關心社會議題的社福團體代表，也包括長期在台深耕的吳道遠神父。賴清德表示，各代表雖然只有短短一百秒發言，但足以讓他了解大家的困境，也感受到大家對未來政府的期待。

賴清德說，未來要努力的方向包括揮別性別暴力、照顧兒童，每一個都不能少，不要再因為意外事故讓孩子失去寶貴性命，更應該關注弱勢孩童，政府不僅要當婦女、受暴人士及弱勢的後盾，也應該當兒童的後盾，應該投資青少年。

賴清德也提到資深國民照顧問題，舉例應就地安養或有針對老人設計的住宅，未來發展「長照3.0」等，整合長照醫療及健保資訊，這些統統都非常重要。

至於要不要立一個身心障礙者需要的「無障礙專法」，他表示，目前有一些相關的政策，如果可以修法就修法，該立專法就立專法，未來可以定期集會檢討，讓整個台灣社會對於身心障礙者的生活照顧更進步，讓台灣成為更文明偉大的地方。

賴清德 長照

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