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免費心理諮商熱 公會爭健保給付

聯合報／ 記者鄒尚謙李樹人／台北報導

衛福部八月一日執行「年輕族群心理健康支持方案」，年輕族群可三次免費心理諮商，反應熱烈。諮商心理師公會全聯會常務理事蔡曉雯表示，心理諮商是治療精神疾患最根本的方法，將持續爭取健保給付，嘉惠眾多身心困擾民眾。

「心理治療是治療心靈重感冒…」精神科醫師楊聰財表示，完整的心理治療包含藥物與心理諮商，透過認知行為治療，調整患者看事情的角度，用藥只是治標不治本，治療效果勢必愈來愈差。蔡曉雯也說，國內外文獻皆指出，對精神疾病患者而言，藥物合併心理諮商才是最完整的心理治療。

據統計，約三至五成憂鬱焦慮等身心困擾民眾接受自費心理諮商。台安醫院身心科主任許正典表示，開始至結案至少需八至十二次心理諮商，台北地區一次諮商費用超過兩千元，每個療程約兩萬多元，能完成治療的比率低，若為家暴、性侵、創傷後症候群等個案，心理諮商次數更多，並非每位患者都能負擔這筆費用。

楊聰財表示，歐美多國的商業保險都已針對心理治療給予保險給付，台灣政府應正視這件事情，在擬定「商保協同健保」措施時，也應納入心理諮商。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

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