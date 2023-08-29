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新藥買不起 癌團盼設支持基金
健保署日前針對「癌症病友健保住院的必要性」進行查核，影響眾多癌友權益，健保署長石崇良承諾暫不查核，卻遭癌症病友團體批評「治標不治本」。台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會昨呼籲，政府應以公務預算成立「癌症新藥多元支持基金」，另向民進黨主席賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等四位總統參選人喊話，救救癌友。
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，受限健保預算有限，癌友在用藥時常面臨等待健保給付時間長、給付條件限縮等問題；再者，新藥新科技進步神速，且價格昂貴，讓病友深陷新藥自費困境。
「癌症新藥昂貴，癌友沒錢治療似乎已成常態」。蔡麗娟說，許多救命新藥尚未納入健保給付，有些癌友則是未能符合給付條件，因此，大部分癌友倚賴商保理賠金來支付沉重的救命癌藥，健保署一旦嚴格稽查，恐拖垮眾多病家經濟。
台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，可以理解健保資源有限，資源應正當分配，但癌症病人何辜。根據統計，癌症患者平均等待新藥時間達七八七天，非癌藥也達三九八天，癌症病人是弱勢中的弱勢。他建議健保署盡快以公務預算成立「癌症新藥多元支持基金」，才能真正解決癌症病人以及健保資源困境。
台灣癌症基金會及台灣年輕病友協會也強烈呼籲「癌症新藥多元支持基金」是迫切解方，政府應盡快落實，以公務預算支應，保障癌友治療權益；另需積極推動「健保補位險」，重整保險制度，召開共識會議，研議商保補位健保的最佳整合。
健保署副署長蔡淑鈴說，「癌症新藥多元支持基金」需要行政院預算支持，健保署正積極爭取，待政院排定時程後，將向行政院長陳建仁報告此案。
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