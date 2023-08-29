快訊

蘇拉颱風海警發布 公路總局可能實施管制路段出爐

新聞幕後／侯友宜與郭台銘前天見過面 預計周三咖啡會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新藥買不起 癌團盼設支持基金

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會昨呼籲，政府應以公務預算成立「癌症新藥多元支持基金」。記者許正宏／攝影
台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會昨呼籲，政府應以公務預算成立「癌症新藥多元支持基金」。記者許正宏／攝影

健保署日前針對「癌症病友健保住院的必要性」進行查核，影響眾多癌友權益，健保署長石崇良承諾暫不查核，卻遭癌症病友團體批評「治標不治本」。台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會昨呼籲，政府應以公務預算成立「癌症新藥多元支持基金」，另向民進黨主席賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等四位總統參選人喊話，救救癌友。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，受限健保預算有限，癌友在用藥時常面臨等待健保給付時間長、給付條件限縮等問題；再者，新藥新科技進步神速，且價格昂貴，讓病友深陷新藥自費困境。

「癌症新藥昂貴，癌友沒錢治療似乎已成常態」。蔡麗娟說，許多救命新藥尚未納入健保給付，有些癌友則是未能符合給付條件，因此，大部分癌友倚賴商保理賠金來支付沉重的救命癌藥，健保署一旦嚴格稽查，恐拖垮眾多病家經濟。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，可以理解健保資源有限，資源應正當分配，但癌症病人何辜。根據統計，癌症患者平均等待新藥時間達七八七天，非癌藥也達三九八天，癌症病人是弱勢中的弱勢。他建議健保署盡快以公務預算成立「癌症新藥多元支持基金」，才能真正解決癌症病人以及健保資源困境。

台灣癌症基金會及台灣年輕病友協會也強烈呼籲「癌症新藥多元支持基金」是迫切解方，政府應盡快落實，以公務預算支應，保障癌友治療權益；另需積極推動「健保補位險」，重整保險制度，召開共識會議，研議商保補位健保的最佳整合。

健保署副署長蔡淑鈴說，「癌症新藥多元支持基金」需要行政院預算支持，健保署正積極爭取，待政院排定時程後，將向行政院長陳建仁報告此案。

健保 癌症

延伸閱讀

救救癌友吧！ 病友團體籲落實「癌症新藥多元支持基金」

基層醫憂S2健保點值跌至0.8元 石崇良允諾公會一定會補

健保嚴查住院、癌友商保路斷 洪子仁：防疫險亂象重現

嚴查短期住院遭質疑斷癌友生路 薛瑞元：意料之外

相關新聞

新藥買不起 癌團盼設支持基金

健保署日前針對「癌症病友健保住院的必要性」進行查核，影響眾多癌友權益，健保署長石崇良承諾暫不查核，卻遭癌症病友團體批評「...

基北北桃道路共好 聯手管瀝青廠

各地天坑不斷，在極端氣候挑戰下，道路品質是重中之重。新北、北市、基隆及桃園昨簽署「基北北桃道路共好計畫－瀝青混凝土廠跨市...

苗縣本土登革熱+1 有石碇活動史

苗栗縣昨天新增一例本土登革熱個案，縣府防疫團隊上午啟動居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所孳生源清除及化學防治作業，...

台南防疫新政策 擬市場周一休市遭反彈

台南市本土登革熱昨天再增加147例確診，累計2583例，市府為防疫原本規畫9月1日起永康等8個疫情熱區行政區的市場，每周...

健康你我他／手動小風扇 暫解酷熱煩躁

常聽到有人因為夏天高溫引發中暑，甚至失去生命，讓人意識到中暑帶來的嚴重後果。

無障礙立專法？ 賴清德允定期檢討

民進黨總統參選人賴清德昨天出席「與社福賴在一起：全國社福界賴清德見面會」表示，將抱著「行公義、存憐憫，與謙卑的心」和大家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦