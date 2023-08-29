台南防疫新政策 擬市場周一休市遭反彈

台南市本土登革熱昨天再增加147例確診，累計2583例，市府為防疫原本規畫9月1日起永康等8個疫情熱區行政區的市場，每周一配合化學防治要休市，但攤商反彈，稱周一休市將嚴重衝擊生計，昨天與多名議員向市府陳情；對此，南市經發局徵詢衛生局意見後，改為因疫情需要個別市場清消，再行休市。

市府經發局市場處解釋，未來疫情熱區的傳統市場，假如有攤商確診必須大區塊清消，應配合南市登革熱防治中心防疫政策做大範圍同步清消，不必固定每周一休市做防疫。

經發局市場處原本考量，周日肉品市場休市沒出豬肉，且公營市場周一本身就休市，僅有少數攤販擺攤，因此選擇周一休市清消，影響包括熱區仁德、永康、歸仁、安南區、中西、東、南、北區的公有及民營市場共69處。

市府14日起發公文給市場，要求每周日配合化學防治，隔日周一休市1天；市議員林美燕、王家貞昨邀攤商代表與市府溝通，20多人頭戴「民不聊生」布條前往市議會。南區利南黃昏市場負責人周進發說，早市、一般市場、黃昏市場的環境、營運時間各有不同，希望市府噴藥時段和方式應有差異，業者願意盡力配合防疫。

也有攤商要求，噴藥後過幾個小時就開放恢復營業，不然希望要有防疫津貼補助的配套措施。

林美燕認為，疫情散播的途徑非僅有市場，市府要全面檢討防疫作為。市議員王家貞則當場打電話詢問衛生局，獲回覆室內噴藥完一定時間後就能恢復正常生活，她建議重新研議休市的必要性。市府市場處長陳豪吉解釋，透過休市，增加藥效停留時間，盼達到滅殺病媒蚊的成效。

此外，雲林昨增3例確診，累計261例。縣府指出，已9個鄉鎮市出現病例，疫情有擴大範圍趨勢，貫徹強力執法，若查獲陽性孳生源將逕行舉發，熱區古坑荷苞村會開罰6000元、其他地區罰3000元。