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高雄登革熱+7 開學前大掃除

聯合報／ 記者徐如宜吳慧芬劉星君／連線報導

開學在即，登革熱疫情拉警報，高雄昨新增7例本土登革熱病例，累計109例，市長陳其邁市長昨到中山國中關心校園登革熱防疫準備，請學校落實登革熱防治；另外，屏縣昨新增1例，累計26例登革熱本土確診病例，為防治登革熱，縣府開罰4處堆積雜物、積水，無管委會公寓所有住戶共33戶，一次開出33張罰單。

陳其邁表示，高雄市本土登革熱個案已累計109例，其中新增2例有明顯外縣市活動史，另在大寮後庄有群聚感染，已做環境大掃除，希望將孳生源消除，降低病媒蚊密度，減少傳播風險。

陳其邁說，近期雨下下停停，常常完成清消後又下雨，又得再來一次，必須不斷反覆防治清消；依過去經驗，開學時通常有上升趨勢，市府趁開學前結合校園、社區一起大掃除防治。

屏東縣已累計26例登革熱本土確診病例，其中萬丹鄉19例、屏東市4例、潮州鎮2例、竹田鄉1例。

縣府指出，上周新增3例個案，經疫調發現居住地或工作地鄰近，衛生局已進行緊急防治。

此外，確診個案常於千禧公園周邊活動，公園內發現孳生孑孓，為提醒民眾，公園周邊已插黃旗警示。

屏縣城鄉發展處表示，屏東市有4處未成立管委會的公寓大廈，建築物公共空間及地下室堆積雜物、垃圾及積水，針對未善盡管理維護責任，縣府依法開罰。

由於無管委會，因此縣府開罰所有住戶，共開出33張罰單，每戶開罰3千元，及20張勸導單。

登革熱 屏東縣 確診

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